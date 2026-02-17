Đón Tết xa quê cùng cộng đồng sinh viên người Việt tại Singapore

SVO - Trong không khí Tết Nguyên đán, khi nỗi nhớ quê hương trở thành cảm xúc chung của nhiều du học sinh, một không gian đậm sắc xuân Việt đã được tái hiện nơi đất khách. Sự kiện “Xuân Xao Xuyến 2026” đã mang đến cho cộng đồng người trẻ Việt tại Singapore một ngày hội văn hóa trọn vẹn, giúp họ có cảm giác sum vầy quen thuộc mỗi dịp năm mới.

Chương trình được tổ chức ở Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore, thu hút hơn 150 người tham dự, gồm học sinh, sinh viên, người lao động Việt Nam cùng bạn bè quốc tế. Sự kiện có sự hiện diện của ông Trần Phước Anh - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Singapore, cùng đại diện các cộng đồng sinh viên Việt Nam tại nhiều trường đại học.

Người trẻ diện áo dài trong chương trình “Xuân Xao Xuyến” do Hội Sinh viên Việt Nam tại Singapore tổ chức.

Không gian Tết Việt giữa đảo quốc

Ngay tại sự kiện, không khí Tết truyền thống đã được tái hiện rõ nét qua hình ảnh bánh chưng, câu đối đỏ, nón lá và mâm cỗ ngày xuân. Hoạt động mở màn là gói bánh chưng, đã thu hút sự tham gia của Đại sứ Trần Phước Anh cùng Ban Tổ chức, trở thành khoảnh khắc mang nhiều ý nghĩa văn hóa.

Sau đó, người tham dự được hòa mình vào các trò chơi dân gian quen thuộc như kéo co, viết lời chúc đầu xuân, vẽ nón lá và thưởng thức các món ăn đặc trưng ngày Tết. Xen kẽ là các tiết mục văn nghệ do cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Singapore biểu diễn, góp phần đem văn hóa Việt Nam hòa nhập với thế giới.

Ông Trần Phước Anh - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Singapore.

Phát biểu tại chương trình, Đại sứ Trần Phước Anh nhấn mạnh giá trị của việc giữ gìn bản sắc dân tộc: “Trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, việc giữ được truyền thống và ngọn lửa văn hóa chính là sức mạnh mềm của dân tộc. Đây là nền tảng để tất cả chúng ta cùng tiến về phía trước. Đại sứ quán đánh giá rất cao tinh thần và khả năng tổ chức của các bạn sinh viên, đặc biệt là sự hưởng ứng tích cực của đông đảo người trẻ tại Singapore.”

Điểm tựa tinh thần của người trẻ xa quê

Với nhiều du học sinh, sự kiện không chỉ đơn thuần là hoạt động vui xuân mà còn là nơi giúp họ vơi đi nỗi nhớ nhà.

Lê Thị Minh Anh, sinh viên Đại học James Cook Singapore, chia sẻ đây là lần đầu cô đón Tết nơi đất khách: “Mình mới sang Singapore học tập nên từng cảm thấy khá cô đơn và nhớ nhà. Nhưng khi tham gia chương trình, được gói bánh chưng, chơi trò dân gian và thưởng thức các món ăn truyền thống, mình thực sự cảm nhận được không khí Tết Việt. Mọi thứ rất ấm cúng và gần gũi.”

Các hoạt động tại sự kiện.

Cùng cảm xúc ấy, Phạm Luân Khang, học sinh một trường dự bị đại học tại Singapore, cho biết: “Là người con xa xứ, được đón Tết cùng cộng đồng học sinh, sinh viên Việt Nam tại đây mang lại cảm giác vừa ấm áp, vừa bồi hồi. Sự kiện giống như lời nhắc rằng dù ở xa thế nào, Tết vẫn luôn hiện diện trong tim mình và trong tim những người con Việt nơi xứ người.”

Kết nối cộng đồng, lan tỏa bản sắc

Theo Ban Tổ chức, sự kiện năm nay là kết quả của quá trình chuẩn bị dài hơi và sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức, đơn vị đồng hành.

Chia sẻ về ý nghĩa chương trình, chị Trần Nguyễn Minh Ngọc - Trưởng Ban Tổ chức, cho biết: “Xuân Xao Xuyến 2026 là kết quả của sự nỗ lực không ngừng của cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Singapore, cùng sự hỗ trợ từ Đại sứ quán và các đối tác. Chúng tôi mong rằng thông qua chương trình, các bạn trẻ sẽ phần nào vơi đi nỗi nhớ nhà, đồng thời giữ được ngọn lửa truyền thống mỗi dịp Tết đến, xuân về.”

“Xuân Xao Xuyến 2026” giúp kết nối cộng đồng, tạo cầu nối giữa các thế hệ sinh viên tại Singapore và bạn bè quốc tế.

Không chỉ dừng lại ở một hoạt động văn hóa, sự kiện còn mang ý nghĩa kết nối cộng đồng, tạo cầu nối giữa các thế hệ sinh viên Việt Nam tại Singapore, đồng thời góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc tới bạn bè quốc tế.

Giữa nhịp sống hiện đại nơi đất khách, những hình ảnh quen thuộc như bánh chưng xanh, câu chúc đầu năm hay điệu nhạc xuân đã giúp người trẻ Việt tìm lại cảm giác “được trở về”. Và chính từ những khoảnh khắc ấy, Tết không còn là khoảng cách địa lý, mà trở thành sợi dây gắn kết những trái tim luôn hướng về quê hương.

Ảnh: NVCC