Nâng bước thủ khoa: Tết mới đủ đầy, năm mới vững tin của các tân sinh viên

SVO - Với những tân sinh viên vừa nhận học bổng “Nâng bước thủ khoa” năm 2025, xuân năm nay mang ý nghĩa sâu sắc hơn cả. Bởi học bổng không chỉ giúp các bạn có một cái Tết đủ đầy hơn, mà còn là điểm tựa tinh thần để vững bước trên hành trình tri thức. Trong niềm vui đoàn tụ bên gia đình, mỗi bạn trẻ cảm nhận rõ sự trưởng thành của bản thân với những suy tư về trách nhiệm và những mục tiêu trong năm mới.

Nguyễn Thị Nương - sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nương lớn lên trong một gia đình hộ nghèo, bố không may gặp tai nạn dẫn đến liệt nửa người, mẹ phải gồng gánh nuôi bốn người con ăn học. Trong hoàn cảnh khó khăn ấy, mỗi thành tích học tập của Nương đều là kết quả của sự kiên trì và nỗ lực không ngừng. Nhìn lại năm qua, học bổng “Nâng bước thủ khoa” có lẽ đã trở thành dấu ấn đặc biệt nhất trên hành trình vượt khó của Nương.

Nữ sinh cho biết: “Mình cảm thấy rất xúc động và tự hào. Học bổng không chỉ hỗ trợ phần nào về vật chất, giúp gia đình mình có một cái Tết đủ đầy và sung túc hơn, mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao, là niềm tự hào khi những cố gắng của bản thân đã được ghi nhận. Tết năm nay cũng là một cái Tết đặc biệt với mình khi lần đầu trở về quê trong vai trò sinh viên. Mình thấy bản thân trưởng thành hơn, biết đỡ đần gia đình nhiều hơn và càng thêm trân trọng những phút giây đoàn tụ sau quãng thời gian học tập xa nhà.”

Trong năm Bính Ngọ, Nương đặt mục tiêu giữ vững thành tích học tập, rèn luyện kỹ năng mềm, ngoại ngữ, tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm để phát triển bản thân một cách toàn diện. Đồng thời, nữ sinh mong muốn có thể về quê thăm bố mẹ thường xuyên và phụ giúp gia đình nhiều hơn. Nữ sinh hi vọng bản thân cũng như các bạn sinh viên sẽ có một năm mới nhiều sức khỏe, học tập tốt, giữ vững nhiệt huyết tuổi trẻ và chinh phục được những mục tiêu đã đặt ra.

Hủn Thị Quyên - sinh viên năm thứ nhất khoa Du lịch, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

Năm vừa qua là một hành trình đáng nhớ khi Quyên đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và may mắn nhận được học bổng “Nâng bước thủ khoa”. Với Quyên, kết quả ấy không phải là đích đến, mà là cột mốc nhắc nhở bản thân rằng mọi giấc mơ đều có thể chạm tới nếu không bỏ cuộc.

Nữ sinh chia sẻ: “Khi nhận được học bổng, mình thực sự rất xúc động và biết ơn. Đây không chỉ là nguồn động lực để mình tiếp tục phấn đấu, mà còn phần nào giảm gánh nặng tài chính cho gia đình. Chính vì vậy, Tết năm nay với mình trở nên ấm áp và ý nghĩa hơn. Nhưng điều quý giá nhất không phải vật chất, mà là niềm tin rằng mình đang đi đúng hướng.”

Tết đầu tiên khi đã trở thành sinh viên mang đến cho Quyên nhiều cảm xúc khác biệt. Nữ sinh cảm nhận rõ sự trưởng thành của mình khi không còn chỉ háo hức vì kỳ nghỉ dài hay những phong bao lì xì, mà bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về trách nhiệm với gia đình, về tương lai và con đường phía trước. Sau những tháng ngày học tập xa nhà, Quyên càng trân trọng thời gian sum họp. Với Quyên, Tết năm nay không chỉ là một dịp lễ, mà còn là dấu mốc đánh dấu sự trưởng thành.

Bước sang năm mới, Quyên dự định sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, trau dồi kỹ năng mềm và tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa với mong muốn bản thân sẽ tiến bộ từng ngày và tiến gần hơn tới mục tiêu nghề nghiệp trong tương lai.

Nhân dịp đầu xuân, Quyên gửi lời chúc đến các bạn sinh viên một năm mới nhiều sức khỏe, học tập tốt, thi cử thành công và luôn giữ vững đam mê. Quyên mong rằng mỗi người trẻ đều tìm được con đường phù hợp và dũng cảm theo đuổi ước mơ đến cùng.

Trần Vũ Đức - sinh viên năm thứ nhất ngành Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đối mặt với cú sốc mất bố từ năm lớp 8, gia đình lại thuộc diện cận nghèo, mẹ trở thành trụ cột duy nhất nuôi hai anh em ăn học, Đức đã quyết tâm nỗ lực để không phụ sự vất vả của mẹ và cũng là để bố trên trời có thể tự hào về mình. Trong suốt những năm cấp ba, Đức đạt nhiều thành tích nổi bật như: giải Nhì môn Tin học, giải Ba môn Vật lý và giải Nhì hội thi Tin học trẻ cấp tỉnh; chứng chỉ MOS quốc tế, IELTS 6.5 cùng điểm xét tuyển đại học tuyệt đối 30/30.

Khoảnh khắc trở thành tân sinh viên duy nhất của trường nhận học bổng “Nâng bước thủ khoa” đã khiến Đức bật khóc. Nam sinh chia sẻ: “Mình khóc không chỉ vì số tiền ấy có thể giúp mình trang trải một phần chi phí học tập mà là vì những nỗ lực của mình cuối cùng cũng đã được đền đáp. Với số tiền ấy, mình đã dùng để đóng học phí và mua thêm những đồ dùng học tập cần thiết. Mình muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc và chân thành nhất đến với các nhà hảo tâm và chương trình, vì học bổng này không chỉ có giá trị về mặt vật chất mà còn là nguồn cổ vũ mạnh mẽ để mình có thể tự tin vững bước và chinh phục những đỉnh cao tri thức mới, góp phần xây dựng quê hương, đất nước trở nên giàu mạnh và phát triển hơn.”

Tết năm nay, khi đã là sinh viên, Đức nhận thấy mình trưởng thành hơn khi không còn háo hức với quần áo mới hay lì xì, mà thay vào đó là tìm thấy niềm vui trong việc tự tay dọn dẹp nhà cửa, gói bánh chưng, sắm cành đào, chuẩn bị quà Tết cho mẹ và em từ chính số tiền học bổng. Với Đức, năm nay có lẽ là cái Tết trọn vẹn và đủ đầy hơn bao giờ hết.

Nhìn về tương lai, Đức mong muốn sau khi tốt nghiệp sẽ tìm được công việc ổn định để có thể lo cho gia đình và nuôi em ăn học nên người. Trong năm mới, Đức muốn nhắn gửi đến các bạn trẻ rằng hãy luôn giữ vững bản lĩnh, sự kiên định và tinh thần cầu thị để chinh phục những cột mốc tri thức mới. Mong rằng chặng đường phía trước sẽ là bệ phóng vững chắc để chúng ta không ngừng trau dồi tư duy, rèn luyện kỹ năng và gặt hái được những thành tựu học tập xuất sắc.

Ảnh do các nhân vật cung cấp