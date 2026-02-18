Tết đoàn viên của tân kỹ sư Đại học Thủy lợi và mùa xuân bản lề trước hành trình du học Đức

SVO - Phan Việt Hoàng (22 tuổi), cựu sinh viên K63 Trường Đại học Thủy lợi, trở về Hà Tĩnh đón Tết trong tâm thế của một tân kỹ sư chuẩn bị cho hành trình du học Đức. Khép lại chặng đường 4 năm rưỡi với những dấu mốc học tập đáng ghi nhận, Hoàng nhìn lại hành trình vượt qua mặc cảm xuất phát điểm để từng bước khẳng định mình. Mùa xuân này, anh gửi gắm thông điệp về sự kiên trì và niềm tin vào bản thân như nền tảng của mọi bước tiến.

Tết là khoảng lặng để biết ơn và tiếp thêm động lực trước hành trình mới

Đây là cái Tết đầu tiên sau khi Việt Hoàng chính thức tốt nghiệp, khép lại chặng đường 4 năm rưỡi gắn bó với giảng đường và chuẩn bị cho kế hoạch du học đã ấp ủ. Trở về Hà Tĩnh trong tâm thế của một tân kỹ sư, Hoàng cảm nhận trọn vẹn niềm vui sum họp và ý thức rõ hơn giá trị của thời gian bên gia đình trước khi bước vào hành trình mới.

Việt Hoàng chụp ảnh tốt nghiệp.

“Với mình, đây là cái Tết ý nghĩa hơn mọi năm. Mình vừa hoàn thành một chặng đường quan trọng và hiểu rằng có thể sẽ lâu nữa mới lại có dịp đón Tết trọn vẹn như thế này cùng gia đình”, Việt Hoàng chia sẻ. Nếu những năm trước, mỗi lần về quê vẫn xen lẫn nỗi lo học tập và tương lai, thì mùa xuân này là cảm giác nhẹ nhõm, biết ơn và mong muốn được ở gần bố mẹ nhiều hơn.

Chủ động về quê sớm, Hoàng cùng gia đình dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị mâm cơm ngày Tết và trò chuyện nhiều hơn sau quãng thời gian bận rộn. Anh mang theo những tấm bằng khen, kỷ niệm từ nhà trường như một cách chia sẻ thành quả với người thân. “Khi đặt những tấm bằng khen cạnh gia đình, mình không còn xem đó chỉ là thành tích, mà là dấu mốc của sự kiên trì và cả những lần tưởng như muốn bỏ cuộc”, Hoàng bộc bạch.

Việt Hoàng chụp ảnh cùng các giấy khen, chứng nhận và thành tích tiêu biểu tại lễ tốt nghiệp.

Với Việt Hoàng, Tết năm nay không chỉ là dịp đoàn viên mà còn là khoảng lặng để nhìn lại, trân trọng và tiếp thêm động lực trước khi chính thức bước vào chặng đường học tập, trải nghiệm nơi phương xa.

Năm 2026 là bước chuyển mình cho hành trình du học Đức

Sau một cái Tết đoàn viên đầy ý nghĩa bên gia đình, Việt Hoàng đặt ra cho mình mục tiêu trong năm 2026: tập trung toàn lực cho kế hoạch học tập và chuẩn bị hành trang cho con đường du học, làm việc tại Đức trong tương lai. Với Việt Hoàng, đây không chỉ là một dự định cá nhân, mà là bước chuyển quan trọng đánh dấu sự trưởng thành sau khi tốt nghiệp đại học.

“Ngay sau Tết, mình sẽ bắt đầu học tiếng Đức tại trường. Mình xem đó là bước khởi đầu quan trọng để xây dựng nền tảng ngôn ngữ và làm quen với tư duy học tập trong môi trường quốc tế”, Việt Hoàng chia sẻ. Việc học ngoại ngữ, theo Hoàng, không đơn thuần là vượt qua một yêu cầu đầu vào, mà là quá trình rèn luyện sự kiên trì, kỷ luật và khả năng tự học – những yếu tố quyết định khi bước ra một môi trường mới nhiều khác biệt.

Việt Hoàng lựa chọn tiếp tục học tập song song với kỳ nghỉ Tết.

Song song với việc trau dồi ngôn ngữ, Việt Hoàng cũng tham gia chương trình liên kết của nhà trường nhằm từng bước hoàn thiện các điều kiện cần thiết cho hành trình du học. “Mình hiểu rằng đi du học không chỉ cần kiến thức chuyên môn, mà còn cần sự chủ động, khả năng thích nghi và tinh thần sẵn sàng đối diện thử thách”, Hoàng nhìn nhận. Chính vì vậy, năm 2026 được Hoàng xác định là năm bản lề, nơi bản thân phải nghiêm túc đầu tư cho tri thức, kỹ năng và cả sự vững vàng về tâm lý.

Với Việt Hoàng, mục tiêu cuối cùng không dừng lại ở việc được học tập và làm việc tại Đức. “Mình không chỉ muốn đi xa để trải nghiệm, mà còn muốn tích lũy thật tốt để sau này có thể cống hiến, báo đáp những người đã giúp đỡ mình và mang những kinh nghiệm học được quay trở lại đóng góp cho xã hội,” Hoàng khẳng định. Hành trình phía trước còn dài, nhưng sự chuẩn bị và quyết tâm đang trở thành nền tảng để Việt Hoàng tự tin bước vào một chặng đường mới của tuổi trẻ.

Việt Hoàng chụp ảnh cá nhân trước các bằng khen, ghi dấu những nỗ lực và thành tích trong quá trình học tập.

Thông điệp từ mặc cảm “không xuất sắc” đến hành trình kiên trì thay đổi bản thân

Nhân dịp năm mới, gửi lời tới bạn đọc của Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong, Việt Hoàng mong muốn lan tỏa thông điệp về sự kiên trì và niềm tin vào bản thân. “Mình từng không phải là người quá xuất sắc. Có những giai đoạn mình khá kém cỏi và chỉ biết ngưỡng mộ các anh chị giỏi được báo chí nêu gương. Mình từng nghĩ bản thân có lẽ cũng chỉ đến thế”, Hoàng thẳng thắn nhìn lại. Tuy nhiên, khi bước vào đại học, Hoàng tự đặt câu hỏi: nếu cả đời chỉ đứng nhìn và ngưỡng mộ người khác, thì bản thân sẽ là ai và có thể làm được điều gì. Từ suy nghĩ đó, Hoàng bắt đầu thay đổi từng chút một, tập trung vào học tập, rèn luyện kỹ năng mềm, mạnh dạn làm trợ giảng để va chạm và hoàn thiện bản thân.

“Có thể chúng ta chưa giỏi ngay từ đầu, nhưng chỉ cần không bỏ cuộc và không ngừng cố gắng, những nỗ lực ấy nhất định sẽ được đền đáp. Điều quan trọng không phải là xuất phát điểm, mà là mình đã kiên trì đi được bao xa”, Việt Hoàng nhắn gửi.

Nhắc đến hành trình của mình, Việt Hoàng cũng bày tỏ sự trân trọng khi có cơ hội được chia sẻ câu chuyện trên mặt báo. “Trước đây, mình chưa từng nghĩ sẽ có ngày bản thân được phỏng vấn và kể lại hành trình của mình. Đó thực sự là một vinh dự và cũng là động lực rất lớn để mình tiếp tục cố gắng”, Hoàng nói. Trong những lúc mệt mỏi hay áp lực, việc nhớ đến bài báo về mình trở thành lời nhắc nhở để không cho phép bản thân dừng lại.

Khép lại câu chuyện đầu xuân, Việt Hoàng gửi lời chúc tới các bạn sinh viên một cái Tết vui vẻ, trọn vẹn và ý nghĩa bên gia đình, đồng thời chúc báo Tiền Phong tiếp tục là người bạn đồng hành, truyền cảm hứng để thế hệ trẻ dám ước mơ và bền bỉ theo đuổi ước mơ của mình đến cùng.

(Ảnh: NVCC)