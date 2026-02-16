Nàng xuân áo yếm kể chuyện Tết hiện đại

SVO - Giữa nhịp sống hối hả của ngày cuối năm, Phương Vy (sinh năm 2004) mang đến làn gió mới cho mùa Tết cổ truyền qua bộ ảnh áo yếm được cách tân đầy cảm hứng. Bộ ảnh không chỉ là sự kết hợp giữa nét đẹp truyền thống và hơi thở hiện đại, mà còn là lời khẳng định rằng văn hóa Việt vẫn sống động và được thế hệ trẻ trân trọng theo cách riêng.

Phương Vy (sinh năm 2004) là người mẫu ảnh và diễn viên trẻ. Với ý tưởng xuất phát từ sự ngẫu hứng và mong muốn ghi lại không khí Tết đang đến gần, đồng thời bắt kịp "đường đua" áo dài, áo yếm rộn ràng mỗi độ xuân về. Phương Vy và ekip đã lựa chọn thực hiện bộ ảnh tại những con hẻm xanh mát và khu chợ Tôn Thất Đạm, một khu chợ truyền thống lâu đời của Sài Gòn, cùng chiếc áo yếm được cách tân.

Ngôi chợ với những gánh hàng rong, tiếng rao bán, và không khí nhộn nhịp, trở thành bối cảnh hoàn hảo để tôn vinh vẻ đẹp giản dị và gần gũi của trang phục. Sự kết hợp giữa vẻ đẹp thanh lịch của Phương Vy và sự chân thực của cuộc sống thường nhật đã tạo nên những khoảnh khắc đầy cảm xúc.

Áo yếm không chỉ là trang phục, mà còn là một phần của văn hóa dân gian. Dù không mang tính trang trọng như áo dài, nhưng áo yếm vẫn luôn gắn liền với đời sống sinh hoạt thường ngày của người phụ nữ Việt Nam xưa.

Phương Vy tâm sự: "Với mình, áo yếm mang cảm giác gần gũi và tự nhiên, rất phù hợp với bối cảnh hẻm nhỏ và chợ dân sinh – nơi truyền thống tồn tại một cách rất chân thật". Cô chọn trang phục này vì nó thể hiện được hình ảnh truyền thống một cách nhẹ nhàng, giúp cô kết nối với văn hóa Việt một cách tự nhiên và gần gũi hơn.

Bộ ảnh của Phương Vy không chỉ đơn thuần là một bộ ảnh Tết, mà còn là câu chuyện về sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Cô không cố gắng tái hiện lại quá khứ một cách máy móc, mà muốn thể hiện rằng truyền thống vẫn luôn hiện diện trong cuộc sống thường ngày, và người trẻ có thể tiếp cận nó theo cách riêng của mình.

Nhiều người lo ngại rằng, giới trẻ ngày nay không còn quan tâm đến Tết cổ truyền. Tuy nhiên, Phương Vy lại có cái nhìn khác: "Mình không nghĩ người trẻ nhạt với Tết. Thực tế, chỉ cần ra đường những ngày này là đã thấy rất nhiều bạn trẻ xúng xính áo dài, chuẩn bị cho những bức ảnh đón năm mới. Điều đó cho thấy mọi người vẫn rất trông chờ Tết, vẫn có cảm giác nôn nao quen thuộc".

Theo Phương Vy, Tết ngày nay không còn bị gò bó trong những khuôn mẫu cũ, mà được người trẻ cảm nhận và thể hiện theo cách gần gũi hơn với đời sống và nhịp sống hiện đại. Họ có thể mặc áo dài cách tân, chụp ảnh Tết ở những địa điểm độc đáo, hoặc đơn giản là dành thời gian cho gia đình và bạn bè.

Nhìn lại năm cũ, Phương Vy chia sẻ rằng đó là một năm chậm lại để cô có thể quan sát và hiểu rõ hơn về bản thân mình. Bước sang năm mới, cô cảm thấy nhẹ nhàng, tươi mới và sẵn sàng đón nhận những điều tích cực phía trước. Phương Vy hy vọng, năm mới sẽ là một năm "tiến lên", và cô muốn chuyển sang nhịp chạy của một chú ngựa khỏe, vững vàng, bền bỉ, không ngại bứt tốc khi cần.

Dù bận rộn với công việc, Phương Vy vẫn luôn trân trọng những khoảnh khắc được ở bên gia đình trong dịp Tết. Với cô, Tết đúng nghĩa nhất là được về nhà, ăn cơm cùng gia đình, đi chợ Tết, dọn dẹp nhà cửa và tận hưởng trọn vẹn không khí những ngày đầu năm.

(Ảnh: Huỳnh Anh)