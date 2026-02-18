Nam ca sĩ AI hát trên sóng đêm Giao thừa là ai?

TPO - Lần đầu đưa ca sĩ AI lên sân khấu, Sóng 26 tạo nên cuộc thảo luận khi trí tuệ nhân tạo xuất hiện cùng các Anh trai say hi. Không phải khán giả nào cũng dễ dàng chấp nhận sự kết hợp này.

Trong Sóng 26, bên cạnh dàn nghệ sĩ trẻ quen thuộc của vũ trụ Anh trai, Em xinh, chương trình thu hút sự quan tâm khi lần đầu ứng dụng AI vào phần trình diễn, mở ra hướng tiếp cận mới cho đêm nhạc Giao thừa.

Trong chương 2 mang tên “Đắm chìm”, điểm nhấn là mashup Say một đời vì em - Cho phép tôi mời anh một ly do Thái Ngân, Vương Bình và ca sĩ AI ZA.I thể hiện. Tiết mục được dàn dựng với bối cảnh quán bar tông nâu trầm. Ba giọng hát đại diện cho quá khứ, hiện tại và tương lai.

Ca sĩ AI tên ZA.I hát cùng Thái Ngân và Vương Bình. Video: Vieon.

Từ khung cửa sổ nhìn ra phố, câu chuyện mở ra qua từng câu hát, chuyển cảnh theo bước chân nhân vật rời quán bar ra đường phố, rồi hội tụ tại không gian phòng trà như điểm giao của ký ức và hiện thực.

Sự xuất hiện của ZA.I đánh dấu lần hiếm hoi ca sĩ AI góp mặt trực tiếp trong chương trình Giao thừa. Tuy nhiên, không phải khán giả nào cũng dễ dàng chấp nhận sự kết hợp này.

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng việc chuyển từ ca sĩ thực sang giọng AI khiến cảm xúc bị ngắt quãng, “tuột mood”. Một số khán giả nhận xét phần thể hiện của AI còn tạo cảm giác đơ cứng, làm giảm cơ hội nhận diện của ca sĩ thật.

Trái lại, không ít người thích thú với sự kết hợp mới mẻ này. "Cách tiếp cận theo xu hướng. Ca sĩ AI cũng rất mới lạ", "Như xem MV đầu tư chỉn chu, ca sĩ AI này mà ở đời thực chắc chắn nổi tiếng"...

Ca sĩ AI tạo tranh luận song vẫn có nhiều khen ngợi vì sự đổi mới, sáng tạo, bắt kịp xu hướng.

Nhiều người cho rằng việc đặt AI cạnh nghệ sĩ thật là cách đối diện trực diện với xu hướng mới. Nếu chỉ để AI trình diễn, khán giả có thể mặc định đó là phiên bản hoàn hảo khó so sánh. Khi hát chung trên cùng sân khấu, người nghe có thêm lựa chọn và cơ hội cảm nhận sự khác biệt.

Bên cạnh yếu tố công nghệ, chương trình vẫn giữ cấu trúc nhiều chương hồi cảm xúc, trải dài từ hồn nhiên, đắm chìm, tiếc nuối đến buông bỏ, bắt đầu và biết ơn. MC Trấn Thành trong vai “Người sưu tầm cảm xúc” dẫn dắt khán giả qua từng lát cắt như một bộ phim nhiều lớp, kết nối các tiết mục bằng lời thoại và chuyển cảnh liên tục.

Sóng 26 năm nay có sự đầu tư hoành tráng ở các bối cảnh. Sân khấu được thiết kế chuyển động giữa nhiều bối cảnh như tầng cao Landmark 81, bờ sông Sài Gòn, rạp chiếu phim, con phố đêm hay khu phố Tết rực sắc cờ hoa. Hiệu ứng mưa, không gian đa tầng và street set quy mô lớn.

Trọng tâm chương trình là sự hội tụ của các nghệ sĩ trẻ thuộc vũ trụ Anh trai - Em xinh, với nhiều bản hit được làm mới hoặc viết riêng. Sự xuất hiện của ca sĩ AI trở thành điểm nhấn đáng chú ý, cho thấy nỗ lực thử nghiệm và mở rộng biên độ sáng tạo của ê-kíp.