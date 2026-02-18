Mỹ nhân đổi đời nhờ màn xuất hiện 20 giây

TPO - Vương Sở Nhiên lần đầu tham gia chương trình gala Xuân Vãn trên CCTV, hóa thân thành mỹ nhân Vương Chiêu Quân. Cô đẹp tới mức lượng người theo dõi tăng thêm 70.000 người sau một đêm.

Màn biểu diễn Hạ Hoa Thần của 12 nghệ sĩ Trung Quốc.

Theo Sina, người ghi dấu ấn lớn nhất trong chương trình ca nhạc Xuân Vãn 2026 là Vương Sở Nhiên với màn hóa thân thành Vương Chiêu Quân và Thần hoa Phù Dung tháng Mười trong tiết mục Hạ Hoa Thần. Trong tiết mục, mỗi nghệ sĩ thể hiện một nhân vật văn hóa nổi bật của lịch sử Trung Hoa. Họ còn thể hiện vai trò vị thần cho một loài hoa khác nhau tương ứng với mỗi tháng trong năm.

Vương Sở Nhiên thể hiện nhân vật Vương Chiêu Quân, được miêu tả là: "Một khúc tỳ bà vang giữa tái bắc, đổi lấy tháng năm yên bình cho thiên hạ". Trang phục cổ trang của nữ diễn viên sinh năm 1999 được đánh giá cao vừa tôn trọng truyền thống vừa mang tính thẩm mỹ sân khấu.

Vương Sở Nhiên đóng một trong "tứ đại mỹ nhân cổ đại" nổi tiếng - Vương Chiêu Quân.

Sau màn xuất hiện khoảng 20 giây với vai diễn Vương Chiêu Quân, Vương Sở Nhiên nhận được nhiều lời khen của công chúng. Trong đó, có người bình luận "mỗi động tác nhíu mày, mỗi nụ cười của cô ấy đều tự mang theo câu chuyện ngàn năm", "Vương Sở Nhiên có vẻ đẹp cổ điển, khí chất trang nhã như sinh ra để đóng cổ trang", "Vương Sở Nhiên là ngôi sao hiếm có hiện nay mang nét đẹp cổ điển, chuẩn diễn viên chứ không phải kiểu thời thượng của các hot girl mạng, vì vậy việc lựa chọn cô ấy vào vai Vương Chiêu Quân là một quyết định tuyệt vời", "Tôi nghĩ Vương Chiêu Quân cũng chỉ đẹp đến thế", "Anh trai tôi không biết Vương Sở Nhiên, nhưng khi nhìn thấy cô ấy trên Xuân Vãn ngay lập tức phải thốt lên kinh ngạc và nhấn theo dõi tài khoản MXH của Vương Sở Nhiên".

Theo thống kê của Sina, chỉ sau màn biểu diễn Hạ Hoa Thần, Vương Sở Nhiên tăng thêm gần 700.000 người theo dõi, bằng với việc các ngôi sao có vai diễn bùng nổ trên truyền hình. Bên cạnh đó, tiết mục đạt mức rating hơn 38,36%, đỉnh cao nhất là khi Vương Sở Nhiên xuất hiện. Tại thời điểm đó, có hơn 200 triệu người cùng xem mỹ nhân sinh năm 1999 biểu diễn.

Sau Xuân Vãn, hàng chục chủ đề hot trên MXH Weibo liên tục khen ngợi vẻ đẹp và khả năng hóa thân vào nhân vật Vương Chiêu Quân của Vương Sở Nhiên. Bên cạnh đó, tiết mục Hạ Hoa Thần cũng được đánh giá cao khi kết hợp công nghệ 3D vào trình diễn mang lại cảm giác chân thực cho người xem.

Bộ trang phục thứ hai lấy ý tưởng từ "Hoa thần Phù Dung" trong tiết mục trò chuyện với khán giả.

Theo Sina, Vương Sở Nhiên thường xuyên được ca ngợi là "bản sao Lưu Diệc Phi", "Thần tiên tỷ tỷ thế hệ mới", tuy nhiên sự nghiệp của cô mới chỉ bắt đầu và chưa có vai diễn bùng nổ thực sự. Nhưng màn trình diễn trên Xuân Vãn đã đem lại cho Vương Sở Nhiên cơ hội tiếp cận với hàng trăm triệu khán giả cùng một lúc, tạo hiệu ứng mạnh mẽ không thua gì một vai diễn xuất sắc.

Vương Sở Nhiên cao 1,72 m, vóc dáng quyến rũ, với lợi thế là đôi chân dài thẳng tắp. Theo Sohu, Vương Sở Nhiên thường xuyên lọt vào top 4 người đẹp nhất lứa tiểu hoa đán sinh sau năm 1995. Cô từng tham gia các phim như Tướng quân ở trên ta ở dưới, Nghe nói em thích tôi, Khói lửa nhân gian của tôi, Ngọc cốt dao. Gần đây, cô được chú ý với vai diễn "yêu phi" Dữu Vãn Âm trong Còn ra thể thống gì nữa. Sắp tới, khán giả sẽ gặp Vương Sở Nhiên trong hai dự án Phong ảnh nhiên mai hương và Giây phút ấy vượt giới hạn.