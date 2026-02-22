Hungary mộng mị và cổ kính

TP - Tôi đã bị choáng ngợp trước vẻ đẹp mộng mị và cổ kính của Budapest, thủ đô của Hungary với dòng Danube trong xanh uốn lượn khắp thành phố. Cố đô này còn giữ được những công trình của thời hoàng kim.

Hòn ngọc trên dòng sông Danube

Ngày đầu tiên tới Budapest, tôi đã tranh thủ chạy bộ để khám phá các danh lam thắng cảnh nơi đây và nhầm tưởng khu chợ trung tâm và nhà ga xe lửa Keleti là lâu đài bởi chúng có những mái vòm được thiết kế theo kiến trúc thời Tân Phục Hưng.

Budapest còn được gọi là thành phố 9 cây cầu. Dòng sông Danube thơ mộng chia thành phố thành 2 phần là Buda và Pest và có tới chín cây cầu bắc qua sông kết nối đôi bờ. Tôi vô tình được khám phá Cầu Xanh, Cầu Trắng và Cầu Xích (nổi tiếng với 4 tượng sư tử đá lớn đặt ở hai đầu cầu) chỉ vì… Google Map. Bởi lẽ, tôi có thói quen dùng Google Map (bản đồ vệ tinh của Google) để tìm đường phố mỗi khi ra nước ngoài. Sau khi khám phá chợ trung tâm Budapest, tôi dùng Google Map để tìm đường về khách sạn Hungaria nơi tôi ở, thì được Google Map dẫn đi qua Cầu Xanh và sang tới bờ bên kia tới một địa danh là Hungaria hotel nhưng lại hiện dòng thông báo “Khách sạn tạm thời đóng cửa”. Cuối cùng tìm đường theo địa chỉ khách sạn, Google Map lại chỉ cho tôi qua Cầu Trắng tới khách sạn tôi ở. Khi tôi kể chuyện đi nhầm đường, một số người bạn bảo rằng ở Budapest có mấy khách sạn cũng là Hungaria hotel, nên phải tìm theo địa chỉ khách sạn, chứ đừng tìm đường theo tên gọi.

Budapest còn là nơi có hệ thống hang động nước nóng lớn nhất thế giới và có hơn 80 suối địa nhiệt, do đó nhiều du khách vừa tới Budapest là tranh thủ đi tắm khoáng nóng ngay.

Bên trong quán café New York với trang trí kiểu lâu đài hoàng gia

Tác giả chụp ảnh cùng nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh (quần áo trắng) bên hồ Balaton, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Âu

Một điểm đến mà tôi háo hức nhất ở Budapest là quán café New York vì nó được bình chọn là quán café đẹp nhất thế giới. Tọa lạc giữa trung tâm Budapest, quán cà phê New York nằm bên trong khách sạn New York Place được thiết kế như một tòa lâu đài sang trọng với nội thất mạ vàng và những trang trí mang đậm phong cách hoàng gia. Liên, cô em sống cùng khu tập thể Trương Định với tôi từ hồi bé, giờ định cư ở Budapest được 5 năm, rất thông thạo đường sá Budapest, đã nhiệt tình dẫn tôi đi chơi công viên trung tâm Budapest, chụp cho tôi rất nhiều ảnh hoa hồng tuyệt đẹp trong công viên và nhà thờ cổ kính ngay trong công viên, nhưng nhất định không dẫn tôi tới quán café New York vì … không thích xếp hàng. Rất may, chị Văn Bích Thủy, cựu biên tập viên Đài truyền hình Hà Nội nghỉ hưu, nay định cư tại Budapest, đã nhiệt tình dẫn tôi tới thưởng thức café New York, cho dù phải xếp hàng dài. Hiện nay, quán Café New York đã có lối đi “Fast Track” (nếu trả 5 euro (khoảng 150.000 Việt Nam đồng), khách có thể được vào nhanh, đỡ phải xếp hàng dài). Trong một không gian sang trọng, quý tộc của quán café New York cùng tiếng đàn piano dịu nhẹ vang lên trong quán, việc nhâm nhi một ly café ở đây dù có phải xếp hàng hoặc trả thêm ít tiền cũng xứng đáng.

Nguy nga, tráng lệ Tòa nhà Quốc hội Hungary

Với sự tinh tế về kiến trúc cũng như vẻ đẹp cầu kỳ trong từng đường nét nhỏ nhất, Nhà Quốc hội Hungary, được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới, không chỉ là trung tâm hành chính, chính trị mà còn là một biểu tượng văn hóa, lịch sử không thể thiếu của Hungary.

Ngày 3/6/2023, tại Phòng Thượng viện, Nhà Quốc hội Hungary, “Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu” đầu tiên đã diễn ra với sự tham dự của hơn 250 đại biểu đến từ 21 nước châu Âu với chủ đề: “Thời đại 4.0 - Phụ nữ giữ gìn giá trị Việt và hội nhập ở nước ngoài”.

Soi bóng bên dòng sông Danube nổi tiếng, tòa nhà Quốc hội Hungary đã phải mất 24 năm mới hoàn thành để kỷ niệm 1.000 năm thành lập nhà nước Hungary. Tòa nhà được ví như viên ngọc của thủ đô Budapest. Với những mái vòm được thiết kế theo phong cách kiến trúc Gothic cùng 88 bức tượng trang trí, Tòa nhà Quốc hội Hungary là một trong những tòa nhà lập pháp lâu đời nhất của châu Âu và thu hút rất nhiều khách tham quan (hơn 600.000 du khách mỗi năm).

Ngày 3/6/2023, tòa nhà Quốc hội Hungary đã chứng kiến một sự kiện đặc biệt của cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu. Khoảng 250 đại biểu phụ nữ Việt Nam tại các nước châu Âu đã tề tựu tại đây trong “Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu lần đầu tiên”. Đây cũng là lần đầu tiên một sự kiện của cộng đồng Việt Nam được tổ chức tại trụ sở Cơ quan lập pháp cao nhất của nước sở tại ở châu Âu.