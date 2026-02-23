Pháp triệu tập Đại sứ Mỹ giữa căng thẳng vì vụ hành hung nhà hoạt động cực hữu

TPO - Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot cho biết sẽ triệu tập Đại sứ Mỹ Charles Kushner để phản đối những phát biểu của chính quyền Tổng thống Donald Trump về vụ một nhà hoạt động cực hữu bị đánh chết.

Cuộc tuần hành ở Lyon, Pháp, ngày 21/2 để tưởng niệm nhà hoạt động dân tộc chủ nghĩa Quentin Deranque. (Ảnh AP)

Trước đó, Cục Chống khủng bố thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ viết trong bài đăng trên mạng xã hội, rằng “các báo cáo được Bộ trưởng Nội vụ Pháp xác nhận về việc Quentin Deranque bị các phần tử cực tả giết chết khiến tất cả chúng ta lo ngại”.

Tuần trước, nhà hoạt động cực hữu 23 tuổi Deranque chết vì chấn thương não do bị đánh đập tại thành phố Lyon của Pháp. Ông bị tấn công trong cuộc ẩu đả bên lề sự kiện của sinh viên, nơi nữ nghị sĩ cực tả Rima Hassan là diễn giả chính. Bảy người đã bị buộc tội trong vụ hành hung Deranque.

Vụ giết hại này thể hiện bầu không khí chính trị căng thẳng ở Pháp trước cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra vào năm tới. Cuối tuần qua, Tổng thống Emmanuel Macron kêu gọi bình tĩnh, trong lúc khoảng 3.000 người tham gia cuộc tuần hành ở Lyon do các nhóm cực hữu tổ chức để tưởng niệm Deranque.

“Chúng tôi bác bỏ mọi hành động lợi dụng thảm kịch - vốn đã đẩy một gia đình người Pháp vào cảnh đau buồn, cho mục đích chính trị. Chúng ta không cần học hỏi gì, đặc biệt là về vấn đề bạo lực, từ phong trào phản cách mạng”, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot nói.

Bộ Ngoại giao Mỹ viết trong một bài đăng rằng “chủ nghĩa cực tả bạo lực đang gia tăng và vai trò của nó trong cái chết của Quentin Deranque cho thấy mối đe dọa mà nó gây ra cho an ninh cộng đồng. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình và hy vọng những kẻ gây ra bạo lực sẽ bị đưa ra công lý”.

Ngoại trưởng Barrot cho biết ông còn có những vấn đề khác cần thảo luận với ông Kushner, bao gồm quyết định của Mỹ về việc áp đặt lệnh trừng phạt ông Thierry Breton - cựu ủy viên Liên minh châu Âu (EU) chịu trách nhiệm giám sát các quy tắc truyền thông xã hội, và ông Nicolas Guillou - thẩm phán người Pháp tại Tòa án Hình sự quốc tế.

Ông Barrot cho rằng cả hai người đều trở thành mục tiêu của các lệnh trừng phạt “vô căn cứ và không thể biện minh”.

Theo các nguồn tin ngoại giao, ông Kushner được yêu cầu có mặt tại một cuộc họp ở Bộ Ngoại giao vào tối 23/2.

Tháng 8 năm ngoái, vị Đại sứ Mỹ cũng bị Bộ Ngoại giao Pháp triệu tập vì bức thư gửi Tổng thống Macron cho rằng nước Pháp không làm đủ để chống chủ nghĩa bài Do Thái.