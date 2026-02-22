Ấn Độ hoãn đàm phán thương mại với Mỹ sau phán quyết của Tòa án Tối cao

TPO - Ấn Độ đã hoãn kế hoạch cử phái đoàn thương mại tới Washington trong tuần này, chủ yếu do tình hình bất ổn sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ các mức thuế quan mà Tổng thống Donald Trump áp đặt, Reuters dẫn nguồn tin từ Bộ Thương mại Ấn Độ cho biết.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hứng nhiều chỉ trích vì thoả thuận thương mại dự kiến với Mỹ. (Ảnh: PTI)

Đây là một trong những phản ứng cụ thể đầu tiên của châu Á sau khi Tổng thống Trump tuyên bố áp mức thuế 15% với các đối tác thương mại để phản ứng với phán quyết của Toà án Tối cao.

“Quyết định hoãn chuyến công tác được đưa ra sau các cuộc thảo luận giữa quan chức hai nước. Chưa biết khi nào chuyến công tác sẽ diễn ra”, nguồn tin giấu tên cho biết.

Cũng theo nguồn tin, quyết định hoãn chủ yếu là do tình hình bất định liên quan đến chính sách thuế quan của Mỹ.

Phái đoàn Ấn Độ đáng lẽ khởi hành ngày 22/2 để tới Washington hoàn tất thỏa thuận thương mại tạm thời, sau khi hai nước thống nhất được khuôn khổ để Washington cắt giảm mức thuế 25% với một số mặt hàng xuất khẩu của Ấn Độ liên quan đến việc New Delhi mua dầu của Nga.

Thuế quan của Mỹ đối với hàng hóa Ấn Độ dự kiến giảm xuống còn 18%, trong khi Ấn Độ đồng ý mua hàng hóa Mỹ với tổng trị giá 500 tỷ USD trong vòng 5 năm, bao gồm năng lượng, máy bay và linh kiện máy bay, kim loại quý và các sản phẩm công nghệ.

Đảng Quốc đại đối lập của Ấn Độ kêu gọi tạm hoãn thỏa thuận tạm thời này, yêu cầu đàm phán lại và nghi ngờ về quyết định của Thủ tướng Narendra Modi khi đưa ra tuyên bố chung trước khi có phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ.

Ngày 21/2, Bộ Thương mại Ấn Độ cho biết đang nghiên cứu tác động của phán quyết cũng như các thông báo sau đó từ phía Mỹ.

Tuần trước, Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Piyush Goyal cho biết thỏa thuận tạm thời có thể có hiệu lực từ tháng 4, sau khi các vấn đề còn tồn đọng được phái đoàn giải quyết trong chuyến thăm Washington.