Trùm băng đảng ma túy khét tiếng bậc nhất Mexico bị tiêu diệt

TPO - Các quan chức Mexico cho biết trùm ma túy Nemesio Oseguera, thường được gọi với biệt danh “El Mencho”, đã bị tiêu diệt trong một cuộc đột kích, trong bối cảnh chính phủ nước này gia tăng sức ép lên các băng đảng sau những lời đe dọa can thiệp từ Mỹ.

Nemesio Oseguera bị tiêu diệt trong chiến dịch đột kích của quân đội Mexico.

Ngày 22/2, Bộ Quốc phòng Mexico cho biết cuộc đấu súng tại bang miền tây Jalisco khiến Oseguera bị thương nặng và đối tượng đã tử vong trong lúc được chuyển bằng máy bay tới Mexico City. Bộ này cũng cho biết phía Mỹ đã cung cấp “thông tin hỗ trợ”.

Chiến dịch đã tạo ra một làn sóng bạo lực, với nhiều xe bị đốt cháy và các tay súng chặn đường cao tốc tại nhiều bang.

Oseguera từng là cảnh sát trước khi trở thành thủ lĩnh bí ẩn của băng đảng quyền lực Jalisco New Generation Cartel (CJNG) - tổ chức tội phạm mang tên bang miền tây Jalisco, nơi có thành phố lớn Guadalajara.

Trong thời gian tương đối ngắn, CJNG đã phát triển thành một tổ chức tội phạm quốc tế, ngang ngửa với các đồng minh cũ thuộc băng đảng Sinaloa Cartel của trùm ma túy khét tiếng Joaquin “El Chapo” Guzman - đang bị giam giữ tại Mỹ.

Chiến dịch quân sự nhằm vào Oseguera diễn ra sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump gây sức ép với chính phủ của Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum phải tăng cường trấn áp buôn bán ma túy, bao gồm cả những đe dọa can thiệp trực tiếp từ phía Mỹ.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Christopher Landau nói rằng việc tiêu diệt Oseguera là “bước tiến lớn” đối với Mỹ, Mexico cũng như toàn bộ khu vực Mỹ Latin.

Cảnh tượng bạo lực trên đường phố Mexico khi chiến dịch đột kích diễn ra. (Ảnh: AP)

Cái chết của trùm ma túy này được đánh giá là một thắng lợi lớn trong cuộc chiến chống các băng đảng ma túy của Mexico, những tổ chức buôn lậu hàng tỷ đô la cocaine và fentanyl vào Mỹ mỗi năm. Tuy nhiên, hành động này có thể sẽ dẫn đến một làn sóng bạo lực trên khắp Mexico.

Thống đốc bang Jalisco Pablo Lemus Navarro kêu gọi người dân ở trong nhà cho đến khi tình hình được kiểm soát, trong khi Đại sứ quán Mỹ khuyến cáo công dân trú ẩn tại chỗ.

Các video trên mạng xã hội cho thấy nhiều ô tô bốc cháy, khói đen cuồn cuộn trên các tuyến đường ở Jalisco. Truyền thông Mexico đưa tin các phương tiện bị đốt và nhiều tay súng chặn cao tốc tại gần chục bang, đặc biệt ở khu vực phía bắc và phía tây.

Ngày 22/2, hãng hàng không Air Canada cho biết đã tạm thời dừng hoạt động tại khu nghỉ dưỡng ven biển nổi tiếng Puerto Vallarta thuộc bang Jalisco. United Airlines và American Airlines cũng thông báo hủy các chuyến bay đến Puerto Vallarta và Guadalajara.