Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Trùm băng đảng ma túy khét tiếng bậc nhất Mexico bị tiêu diệt

Bình Giang

TPO - Các quan chức Mexico cho biết trùm ma túy Nemesio Oseguera, thường được gọi với biệt danh “El Mencho”, đã bị tiêu diệt trong một cuộc đột kích, trong bối cảnh chính phủ nước này gia tăng sức ép lên các băng đảng sau những lời đe dọa can thiệp từ Mỹ.

screen-shot-2026-02-23-at-71750-am.png
Nemesio Oseguera bị tiêu diệt trong chiến dịch đột kích của quân đội Mexico.

Ngày 22/2, Bộ Quốc phòng Mexico cho biết cuộc đấu súng tại bang miền tây Jalisco khiến Oseguera bị thương nặng và đối tượng đã tử vong trong lúc được chuyển bằng máy bay tới Mexico City. Bộ này cũng cho biết phía Mỹ đã cung cấp “thông tin hỗ trợ”.

Chiến dịch đã tạo ra một làn sóng bạo lực, với nhiều xe bị đốt cháy và các tay súng chặn đường cao tốc tại nhiều bang.

Oseguera từng là cảnh sát trước khi trở thành thủ lĩnh bí ẩn của băng đảng quyền lực Jalisco New Generation Cartel (CJNG) - tổ chức tội phạm mang tên bang miền tây Jalisco, nơi có thành phố lớn Guadalajara.

Trong thời gian tương đối ngắn, CJNG đã phát triển thành một tổ chức tội phạm quốc tế, ngang ngửa với các đồng minh cũ thuộc băng đảng Sinaloa Cartel của trùm ma túy khét tiếng Joaquin “El Chapo” Guzman - đang bị giam giữ tại Mỹ.

Chiến dịch quân sự nhằm vào Oseguera diễn ra sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump gây sức ép với chính phủ của Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum phải tăng cường trấn áp buôn bán ma túy, bao gồm cả những đe dọa can thiệp trực tiếp từ phía Mỹ.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Christopher Landau nói rằng việc tiêu diệt Oseguera là “bước tiến lớn” đối với Mỹ, Mexico cũng như toàn bộ khu vực Mỹ Latin.

ap26053652284020.jpg
ap26053772719513.jpg
ap26053710263644.jpg
ap26053775825046.jpg
Cảnh tượng bạo lực trên đường phố Mexico khi chiến dịch đột kích diễn ra. (Ảnh: AP)

Cái chết của trùm ma túy này được đánh giá là một thắng lợi lớn trong cuộc chiến chống các băng đảng ma túy của Mexico, những tổ chức buôn lậu hàng tỷ đô la cocaine và fentanyl vào Mỹ mỗi năm. Tuy nhiên, hành động này có thể sẽ dẫn đến một làn sóng bạo lực trên khắp Mexico.

Thống đốc bang Jalisco Pablo Lemus Navarro kêu gọi người dân ở trong nhà cho đến khi tình hình được kiểm soát, trong khi Đại sứ quán Mỹ khuyến cáo công dân trú ẩn tại chỗ.

Các video trên mạng xã hội cho thấy nhiều ô tô bốc cháy, khói đen cuồn cuộn trên các tuyến đường ở Jalisco. Truyền thông Mexico đưa tin các phương tiện bị đốt và nhiều tay súng chặn cao tốc tại gần chục bang, đặc biệt ở khu vực phía bắc và phía tây.

Ngày 22/2, hãng hàng không Air Canada cho biết đã tạm thời dừng hoạt động tại khu nghỉ dưỡng ven biển nổi tiếng Puerto Vallarta thuộc bang Jalisco. United Airlines và American Airlines cũng thông báo hủy các chuyến bay đến Puerto Vallarta và Guadalajara.

Bình Giang
Reuters
#Băng đảng ma tuý #Mexico #Mỹ #Chống ma tuý #Nemesio Oseguera #El Mencho

Xem thêm

Cùng chuyên mục