Thế giới

Google News

Tổng thống Mỹ Trump thắc mắc vì sao Iran chưa ‘đầu hàng’ giữa sức ép quân sự

Bình Giang

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump thắc mắc vì sao Iran vẫn chưa “đầu hàng” và chấp nhận lùi bước với chương trình hạt nhân của họ, trong bối cảnh Washington tăng cường tập hợp sức mạnh quân sự tại Trung Đông, Đặc phái viên Steve Witkoff cho biết.

screen-shot-2026-02-22-at-104323-pm.png
Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff. (Ảnh: Reuters)

“Tôi không muốn dùng từ ‘thất vọng’, vì ông ấy hiểu rằng mình có nhiều lựa chọn thay thế, nhưng ông ấy thắc mắc vì sao họ vẫn chưa… Tôi không muốn dùng từ ‘đầu hàng’, nhưng vì sao họ vẫn chưa đầu hàng”, ông Witkoff nói trong cuộc phỏng vấn trên Fox News ngày 21/2.

“Dưới áp lực như vậy, với mức độ hiện diện hải quân và sức mạnh trên biển như vậy, vì sao họ chưa đến gặp chúng tôi và nói rằng: ‘Chúng tôi khẳng định không muốn vũ khí, vì vậy đây là những điều chúng tôi sẵn sàng làm’. Thế nhưng, việc đưa họ đến điểm đó lại khá khó khăn”, ông Witkoff nói thêm.

Tổng thống Trump đã ra lệnh tăng cường triển khai lực lượng tại Trung Đông và chuẩn bị cho khả năng triển khai một cuộc không kích kéo dài nhiều tuần nhằm vào Iran nếu cần. Iran đe dọa tấn công các căn cứ của Mỹ nếu bị tấn công.

Mỹ muốn Iran từ bỏ uranium đã làm giàu mà Washington cho rằng có thể để chế tạo bom, đồng thời chấm dứt hỗ trợ các lực lượng vũ trang tại Trung Đông và chấp nhận giới hạn trong chương trình tên lửa của họ.

Tehran khẳng định chương trình hạt nhân của nước này phục vụ mục đích hòa bình, nhưng sẵn sàng chấp nhận một số hạn chế để đổi lấy việc dỡ bỏ trừng phạt kinh tế. Iran bác bỏ điều kiện gắn vấn đề hạt nhân với những vấn đề khác như tên lửa và hỗ trợ các nhóm vũ trang.

“Họ đã làm giàu vượt xa mức cần thiết cho hạt nhân dân sự. Hiện mức làm giàu đã lên tới 60%. Họ có thể chỉ còn cách mức sở hữu vật liệu chế tạo bom ở cấp độ công nghiệp khoảng 1 tuần, và điều đó thực sự nguy hiểm”, ông Witkoff nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn.

Ngày 22/2, một quan chức cấp cao Iran nói với Reuters, rằng Iran và Mỹ vẫn bất đồng quan điểm về việc dỡ bỏ trừng phạt trong quá trình đàm phán.

Ông Witkoff cũng cho biết, theo chỉ đạo của Tổng thống Trump, ông đã gặp nhân vật đối lập Iran Reza Pahlavi- con trai của quốc vương bị lật đổ trong Cách mạng Hồi giáo Iran năm 1979. Ông không cho biết nội dung cụ thể của cuộc gặp.

Ông Pahlavi đang sống lưu vong tại Mỹ.

Đầu tháng này, ông Pahlavi nói rằng can thiệp quân sự của Mỹ vào Iran có thể “cứu sống” nhiều người, và kêu gọi Washington không nên mất quá nhiều thời gian đàm phán với giới lãnh đạo giáo sĩ tại Tehran về thỏa thuận hạt nhân.

Bình Giang
Reuters
