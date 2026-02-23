Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Bức ảnh tiết lộ thiệt hại tại nhà máy sản xuất tên lửa Iskander của Nga

Quỳnh Như

TPO - Cuộc tấn công bằng tên lửa Flamingo của Ukraine vào nhà máy sản xuất tên lửa Iskander của Nga đã phá hủy xưởng mạ điện và dập khuôn, RBC-Ukraine đưa tin.

Theo RBC-Ukraine, vụ tấn công nhà máy Votkinsk bằng tên lửa FP-5 Flamingo đã tạo ra một lỗ thủng trên mái của một nhà xưởng có kích thước khoảng 30 x 24 mét. Chiều dài vết thủng không đều, khoảng 24 mét ở một bên và 18 mét ở bên kia, với chiều rộng 30 mét.

Các nhà phân tích nhận định, tâm chấn của vụ nổ nằm bên trong tòa nhà, có khả năng gây ra hiện tượng cháy hoàn toàn không gian bên trong.

"Trái ngược với các báo cáo trước đó cho rằng xưởng số 22 và số 36 bị ảnh hưởng, tên lửa đã bắn trúng tòa nhà số 19 - xưởng mạ điện và dập khuôn", nguồn tin lưu ý.

photo-2026-02-22-18-16-28.jpg
Thiệt hại tại nhà máy sản xuất tên lửa của Nga sau cuộc tấn công của Ukraine.

Khu vực sản xuất này chịu trách nhiệm dập và tạo hình kim loại, sản xuất các bộ phận thân tên lửa và mạ điện các bộ phận - bao gồm phủ các lớp bảo vệ và chức năng, cũng như chuẩn bị bề mặt cho quá trình lắp ráp cuối cùng.

Các nhà phân tích lưu ý rằng, việc tấn công một xưởng như vậy có thể làm gián đoạn nghiêm trọng chu trình sản xuất, vì nó đóng vai trò là cấu trúc cơ bản cho thân tên lửa và xử lý công tác chuẩn bị công nghệ cho các giai đoạn lắp ráp cuối cùng.

Nhà máy Votkinsk là một trong những cơ sở chủ chốt của Nga về sản xuất tên lửa đạn đạo nhiên liệu rắn. Nơi đây sản xuất hàng loạt tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars, từng sản xuất và bảo dưỡng tên lửa Topol, và sản xuất tên lửa đạn đạo RSM-56 Bulava phóng từ tàu ngầm.

Nhà máy này cũng sản xuất tên lửa 9M723 cho hệ thống Iskander-M, tên lửa 9-S-7760 cho hệ thống tên lửa hàng không Kinzhal và tên lửa đạn đạo Oreshnik.

Trước đó, truyền thông Ukraine đưa tin, nhà máy chế tạo máy Votkinsk - một trung tâm sản xuất tên lửa quan trọng của Nga tại Cộng hòa Udmurt, được cho là đã hứng chịu một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào tối 20/2.

Ông Aleksandr Brechalov, người đứng đầu Cộng hòa Udmurt, xác nhận một cơ sở trong khu vực đã bị máy bay không người lái tấn công, song không nêu rõ địa điểm cụ thể. Ông cho biết có thiệt hại và thương vong, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Theo Astra, dựa trên phân tích các video do nhân chứng ghi lại, hai phân xưởng của nhà máy số 22 và 36 được cho là đã bị hư hại. Hiện phía Nga chưa công bố thông tin chính thức xác nhận mức độ thiệt hại tại nhà máy Votkinsk.

Quỳnh Như
Tass
#Nga #Votkinsk #tên lửa #tấn công #Ukraine #Iskander #thiệt hại #xung đột

Xem thêm

Cùng chuyên mục