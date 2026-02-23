Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Ukraine tiết lộ chi tiết việc tái kiểm soát 300 km vuông lãnh thổ phía Nam

Quỳnh Như

TPO - Lực lượng Ukraine cho biết đã giành lại quyền kiểm soát hơn 300 km2 lãnh thổ và 8 khu dân cư gần Oleksandrivka, tỉnh Dnipropetrovsk.

Theo phía Ukraine, nhiệm vụ trọng tâm của chiến dịch là phá vỡ kế hoạch tiến quân sâu hơn của Nga tại hai tỉnh Dnipropetrovsk và Zaporizhzhia, đồng thời đánh bại các nhóm quân Nga và đẩy lùi đối phương khỏi ranh giới tỉnh Dnipropetrovsk.

Đại diện lực lượng Ukraine nhận định tình hình chiến sự hiện nay "rất căng thẳng". Quân đội Nga được cho là đang cố bám trụ từng mét vuông lãnh thổ đã kiểm soát bằng mọi nguồn lực sẵn có, cả về nhân lực lẫn khí tài. Tuy nhiên, bất chấp giao tranh quyết liệt, các đơn vị Ukraine vẫn từng bước thực hiện nhiệm vụ và tiếp tục giành lại quyền kiểm soát các khu vực bị chiếm đóng.

Theo đó, các lực lượng Ukraine đã tái kiểm soát 8 khu dân cư và khoảng 300 km2 trong chiến dịch phản công ở tỉnh Dnipropetrovsk.

tc.jpg

Được biết, vào 2025, Nga đã phát động một cuộc tấn công trên bộ vào Ukraine, tập trung phần lớn lực lượng ở phía đông tỉnh Donetsk. Trong khuôn khổ chiến dịch này, Nga cũng tăng cường các hoạt động ở tỉnh Zaporizhzhia, phía nam Ukraine và tiến vào phía nam tỉnh Dnipropetrovsk.

Tháng 9/2025, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết các chiến dịch phản công của Ukraine đã giải phóng 160 km2 lãnh thổ tại tỉnh Donetsk và thêm 170 km2 ở các khu vực khác trên toàn tuyến mặt trận, song không cung cấp chi tiết cụ thể về phần diện tích bổ sung này.

Theo dự án lập bản đồ nguồn mở DeepState, trong năm 2025, lực lượng Nga đã kiểm soát tổng cộng 4.336 km2 lãnh thổ Ukraine.

Quỳnh Như
Pravda
#Ukraine #Nga #Chiến dịch #Dnipropetrovsk #Zaporizhzhia #Tấn công #Lãnh thổ

Xem thêm

Cùng chuyên mục