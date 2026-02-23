Ukraine liên tiếp phá hủy trực thăng tấn công Nga

TPO - Ukraine được cho là đã phá hủy hai máy bay trực thăng Nga, bao gồm một chiếc Mi-8 và một trực thăng tấn công Ka-52, trong một chiến dịch được thực hiện bằng máy bay không người lái.

Các phương tiện truyền thông Ukraine đưa tin vụ tấn công diễn ra vào tối 20/2. Hai trực thăng này được cho là xuất phát từ sân bay Pugachevka, gần làng Pugachevka thuộc vùng Oryol của Nga.

Theo báo cáo, lực lượng Nga đã sử dụng sân bay này làm căn cứ hoạt động tạm thời cho một đơn vị trực thăng hợp nhất có nhiệm vụ đánh chặn máy bay không người lái tầm xa của Ukraine.

Ảnh minh họa.

Chiếc trực thăng đa năng Mi-8 bị phá hủy, mang số hiệu đuôi 53, được cho là thuộc Trung đoàn Trực thăng Độc lập 319, có trụ sở tại Chernigovka thuộc vùng Primorsky của Nga.

Trong khi đó, chiếc trực thăng tấn công Ka-52 Alligator, số hiệu đuôi 18, được cho là thuộc biên chế Lữ đoàn Không quân số 16, đóng tại Zernograd thuộc vùng Rostov của Nga.

Nếu được xác nhận, đây sẽ là một minh chứng cho việc Ukraine gia tăng sử dụng các hệ thống không người lái tầm xa để nhắm mục tiêu nằm ngoài tiền tuyến. Chiến thuật này được đánh giá là gây thêm sức ép lên năng lực bảo vệ cơ sở hạ tầng hậu phương và các khí tài không quân của Nga.

Hiện, phía Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Mi-8 là máy bay trực thăng vận tải hạng trung do Nga sản xuất, được triển khai cho các hoạt động trinh sát và tấn công. Trực thăng có trọng lượng rỗng khoảng 7 tấn, trọng lượng cho phép máy bay bay với vận tốc 260km/h, trần bay 4.5 km và tầm hoạt động 495 km. Mi-8 có thể mang trọng tải bên trong tối đa là 4 tấn và bên ngoài là 3 tấn, chở được 24 binh sĩ được trang bị đầy đủ vũ khí.

Máy bay có thể được trang bị nhiều loại vũ khí khác nhau bao gồm: Súng máy 7.62 mm và 12.7 mm; tên lửa chống tăng 9M17P Skorpion, tên lửa chống tăng dẫn đường 9M120 và 9M114,...

Trong khi đó, Ka-52 Alligator là biến thể hai chỗ ngồi, phát triển dựa trên trực thăng tấn công Ka-50 của Nga. Trực thăng được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ trinh sát, cũng như tấn công mục tiêu di động và cố định của đối phương, như: Công sự, xe thiết giáp, bộ binh và máy bay ở độ cao thấp. Một chiếc trực thăng như vậy có giá ước tính khoảng 16 triệu USD.

Ka-52 được trang bị 2 động cơ, cho phép bay với tốc độ tối đa 300km/h, tầm tác chiến 460km và hoạt động trong bán kính 1160km.

Hệ thống vũ khí trên trực thăng Ka-52 bao gồm một súng tự động 30 ly 2A42 với cơ số đạn 460 viên và các tên lửa; 6 giá treo cho phép Ka-52 mang theo hai tấn vũ khí gồm rocket, bom, tên lửa chống tăng 9K121 Vikhr và Kh-25L dẫn đường bằng laser.