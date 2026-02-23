Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Iran ký thỏa thuận bí mật với Nga để mua hàng nghìn tên lửa vác vai?

Bình Giang

TPO - Iran đã ký một thỏa thuận với Nga để mua hàng nghìn tên lửa vác vai tiên tiến trị giá 500 triệu euro (589 triệu USD), Financial Times đưa tin.

verba-ten-lua.jpg
Tên lửa vác vai Verba của Nga. (Tass)

Thỏa thuận được ký vào tháng 12/2025 tại Mátxcơva. Theo đó, Nga sẽ chuyển giao cho Iran 500 hệ thống tên lửa phòng không vác vai Verba và 2.500 tên lửa 9M336 trong vòng 3 năm, Financial Times dẫn các tài liệu rò rỉ và nguồn tin cho biết.

Theo thỏa thuận, việc bàn giao sẽ được thực hiện trong 3 đợt, từ năm 2027 - 2029.

Theo bản tin của Financial Times, thỏa thuận được ký giữa hãng xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport và đại diện của Bộ Quốc phòng và Hậu cần Lực lượng Vũ trang Iran (MODAFL) tại Mátxcơva.

Tehran đề nghị mua các hệ thống này vào tháng 7 năm ngoái. Trước đó 1 tháng, lực lượng Mỹ đã ném bom 3 cơ sở hạt nhân chính của Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định các cơ sở hạt nhân chủ chốt của Iran đã bị phá hủy trong cuộc tấn công. Tuy nhiên, theo đánh giá tình báo sơ bộ của Mỹ vào thời điểm đó, các cuộc không kích của Mỹ không phá hủy hoàn toàn năng lực hạt nhân của Iran mà chỉ làm chậm lại vài tháng.

Các quan chức Iran nhiều lần tuyên bố Tehran đã phục hồi sau thiệt hại và năng lực của họ hiện mạnh hơn bao giờ hết.

Thông tin về thỏa thuận mua tên lửa xuất hiện trong bối cảnh Iran và Mỹ chuẩn bị cho vòng đàm phán hạt nhân lần thứ 3 vào ngày 26/2 tại Geneva.

Mỹ đang tăng cường hiện diện quân sự ở Trung Đông. Tuần trước, Tổng thống Donald Trump cảnh báo “những điều thực sự tồi tệ sẽ xảy ra” nếu Tehran không tiến tới thỏa thuận để giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran.

Trong những tuần gần đây, Mỹ điều 2 tàu sân bay cùng các máy bay và tàu chiến khác tới Trung Đông, đồng thời tăng cường hệ thống phòng không trong khu vực.

Bình Giang
FT
