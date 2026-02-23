Trung Quốc phản ứng sau phán quyết thuế quan của Tòa án Tối cao Mỹ

TPO - Trung Quốc đang tiến hành “đánh giá toàn diện” phán quyết về thuế quan của Tòa án Tối cao Mỹ, và kêu gọi Washington dỡ bỏ “các biện pháp thuế quan đơn phương” với các đối tác thương mại của nước này.

(Ảnh: Reuters)

Những bình luận trên được Bộ Thương mại Trung Quốc đưa ra ngày 23/2, vài ngày sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ mức thuế quan toàn cầu sâu rộng mà Tổng thống Donald Trump áp đặt lên các quốc gia trên thế giới.

Chỉ vài giờ sau phán quyết, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ áp thuế 10% đối với hàng nhập khẩu vào Mỹ từ tất cả các quốc gia, sau đó nâng lên 15%.

“Thuế quan đơn phương vi phạm các quy tắc thương mại quốc tế và luật pháp trong nước của Mỹ, đồng thời không phục vụ lợi ích của bất kỳ bên nào”, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết.

“Hợp tác giữa Trung Quốc và Mỹ có lợi cho cả hai bên, nhưng đối đầu thì sẽ có hại”, bộ này nêu rõ.

Thương mại và thuế quan dự kiến ​​sẽ là những vấn đề chi phối chương trình nghị sự của cả Trung Quốc và Mỹ, khi Tổng thống Trump dự kiến tới Trung Quốc vào cuối tháng 3, đầu tháng 4 để gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Các mức thuế mới mà Tổng thống Trump dự định áp đặt dựa trên một đạo luật riêng biệt, được gọi là Điều 122, cho phép áp thuế lên đến 15% nhưng cần sự chấp thuận của Quốc hội để gia hạn sau 150 ngày. Chưa có tổng thống nào trước đây viện dẫn Điều 122, và việc sử dụng nó có thể dẫn đến những thách thức pháp lý tiếp theo.

"Trung Quốc sẽ tiếp tục theo dõi sát sao vấn đề này và kiên quyết bảo vệ lợi ích của mình", Bộ Thương mại cho biết.

Gao Lingyun, một nhà nghiên cứu tại Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, được tờ Hoàn cầu Thời báo dẫn lời, nói rằng các quyết định về thuế quan của Mỹ đang được sử dụng như một "đòn bẩy chính trị".

Ông nhấn mạnh: "Chính sách thuế quan nên dựa trên đánh giá nghiêm ngặt, chứ không phải sở thích chính trị".

Phán quyết của tòa án Mỹ đã vô hiệu hóa một số loại thuế quan mà chính quyền Tổng thống Trump áp đặt lên các cường quốc xuất khẩu châu Á, từ Trung Quốc đến Hàn Quốc, Nhật Bản.

Hàn Quốc tuyên bố sẽ tiếp tục tham vấn với Mỹ để duy trì "sự cân bằng lợi ích" giữa hai nước, trong khi Bộ trưởng Công nghiệp nước này cho biết có sự lo ngại trong giới chức các ngành công nghiệp, bao gồm ô tô, pin và chip.

"Khu vực công và tư nhân cần hợp tác để đảm bảo khả năng cạnh tranh xuất khẩu của các công ty Hàn Quốc và đa dạng hóa thị trường của họ", Bộ trưởng Công nghiệp Kim Jung-kwan nói ngày 23/2.

Ấn Độ tuyên bố đã hoãn kế hoạch cử phái đoàn thương mại đến Washington trong tuần này, chủ yếu là do sự bất ổn về thuế quan mới từ phía Mỹ.

Trong khi đó, tại châu Âu, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde cảnh báo về những rủi ro kinh doanh, cho rằng các công ty muốn sự ổn định chứ không phải các cuộc chiến pháp lý. Bà cho biết bất kỳ kế hoạch thuế quan mới nào cũng phải được xác định rõ ràng để tránh những thách thức tiếp theo và đảm bảo tuân thủ Hiến pháp Mỹ.