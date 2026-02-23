Mỹ vô hiệu hóa các mức thuế đối ứng sau phán quyết của Tòa án Tối cao

TPO - Cơ quan Hải quan và biên phòng Mỹ (CBP) cho biết sẽ dừng thu các khoản thuế quan được áp theo Đạo luật Quyền hạn kinh tế khẩn cấp quốc tế (IEEPA) từ ngày 24/2, sau khi Tòa án Tối cao Mỹ tuyên bố các mức thuế này trái pháp luật.

Cảng hàng hóa ở New Jersey, Mỹ, tháng 7/2025. (Ảnh: Reuters)

Cơ quan này cho biết trong thông báo gửi tới các hãng vận tải, rằng họ sẽ vô hiệu hóa toàn bộ các mã thuế liên quan đến những sắc lệnh trước đây mà Tổng thống Donald Trump ký dựa trên IEEPA kể từ ngày mai (24/2).

Sau khi Tòa án Tối cao bác bỏ các mức thuế này, Tổng thống Trump viện dẫn một cơ sở pháp lý khác để áp mức thuế 15% mới trên phạm vi toàn cầu.

CBP không đưa ra lý do họ vẫn tiếp tục thu các khoản thuế này tại các cửa khẩu trong 3 ngày sau khi Tòa án Tối cao đưa ra phán quyết, và cũng không cung cấp thông tin về khả năng hoàn thuế cho các hãng nhập khẩu hàng hóa.

Thông báo nêu rõ việc dừng thu này không ảnh hưởng đến bất kỳ mức thuế nào khác do ông Trump áp đặt, bao gồm các mức thuế theo Điều khoản 232 về an ninh quốc gia và Điều khoản 301 về các hành vi thương mại không công bằng.

Theo Reuters, quyết định của Tòa án Tối cao có thể khiến Bộ Tài chính Mỹ phải hoàn trả hơn 175 tỷ USD đã thu từ các mức thuế áp dụng theo IEEPA.

Liên minh châu Âu (EU) kêu gọi Mỹ tôn trọng thỏa thuận

Ủy ban châu Âu vừa kêu gọi Mỹ tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận thương mại mà hai bên đã đạt được năm ngoái, sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ các mức thuế toàn cầu của Tổng thống Donald Trump và ông đáp trả bằng việc áp mức thuế mới.

Ngày 22/2, Ủy ban châu Âu khẳng định Washington phải “hoàn toàn rõ ràng” về các bước đi tiếp theo sau khi Tòa án Tối cao đưa ra phán quyết.

Sau khi Tòa án Tối cao bác bỏ các mức thuế toàn cầu của Tổng thống Trump hôm 20/2, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết sẽ áp mức thuế tạm thời 10%, sau đó tăng lên 15%.

“Thực trạng hiện nay không tạo điều kiện cho việc thực hiện hoạt động thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương ‘công bằng, cân bằng và cùng có lợi’, như hai bên đã nhất trí. Thỏa thuận là thỏa thuận”, Ủy ban châu Âu đưa ra tuyên bố chung.

Tuyên bố này thể hiện sắc thái cứng rắn hơn nhiều so với phản ứng ban đầu của Ủy ban châu Âu. Ngày 20/2, cơ quan này cho biết đang nghiên cứu phán quyết của Tòa án Tối cao và duy trì liên lạc với chính quyền Mỹ.

Thỏa thuận thương mại Mỹ - EU năm 2025 quy định mức thuế 15% với hầu hết hàng hóa EU vào thị trường Mỹ, ngoại trừ hàng hóa thuộc các biểu thuế theo ngành khác như thép. Thỏa thuận cũng cho phép áp thuế 0% với một số sản phẩm như máy bay và phụ tùng thay thế. EU đồng ý dỡ bỏ thuế nhập khẩu với nhiều hàng hóa Mỹ và rút lại đe dọa trả đũa bằng cách tăng thuế.

Hiện chưa rõ mức thuế 15% mới của Tổng thống Trump có thay thế thỏa thuận EU - Mỹ hay không. Nếu có, mức miễn trừ thuế 0% với EU có thể biến mất. Các mức thuế mới cũng có thể được áp bổ sung với thuế “tối huệ quốc” hiện hành của Mỹ - điều vốn không có trong thỏa thuận EU - Mỹ.

Bên cạnh đó, lợi thế so sánh của EU biến mất khi Mỹ áp mức thuế 15%, vì ngay cả những quốc gia không có thỏa thuận cũng phải chịu mức thuế này.

Tổ chức giám sát chính sách thương mại Global Trade Alert ước tính toàn bộ EU sẽ thiệt hại thêm 0,8 điểm, riêng Ý gánh thêm 1,7 điểm phần trăm thuế từ Mỹ.

“Đặc biệt, các sản phẩm của EU phải tiếp tục được hưởng đối xử cạnh tranh nhất, không có bất kỳ gia tăng thuế nào vượt quá mức trần rõ ràng và bao trùm đã được thống nhất trước đó”, Ủy ban châu Âu cho biết. Cơ quan này cũng cho rằng các mức thuế khó lường gây gián đoạn và làm suy giảm niềm tin trên thị trường toàn cầu.

Theo cơ quan này, Cao ủy Thương mại EU Maros Sefcovic đã thảo luận với Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick hôm 21/2.