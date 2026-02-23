Ninh Bình xây dựng đề án sắp xếp, sáp nhập, tổ chức lại thôn, tổ dân phố

TPO - Sở Nội vụ được giao trình Đề án sắp xếp, sáp nhập, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Ninh Bình trong tháng 4/2026.

UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Quyết định số 257 về Chương trình công tác trọng tâm năm 2026, xác lập lộ trình thúc đẩy tăng trưởng hai con số và từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030. Theo quyết định nêu trên, Sở Nội vụ được giao trình Đề án sắp xếp, sáp nhập, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh trong tháng 4/2026.

136 nhiệm vụ

Trụ sở UBND tỉnh Ninh Bình: Ảnh: Trọng Tùng.

Theo Quyết định 257, Chương trình công tác trọng tâm năm 2026 gồm 136 nhiệm vụ, giao cho 12 cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện. Cách thiết kế chương trình theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ” thể hiện quyết tâm tổ chức thực hiện đồng bộ, khoa học, tránh chồng chéo, dàn trải. Trọng tâm xuyên suốt là triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, cũng như các nghị quyết của Trung ương, của Chính phủ và của tỉnh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; bảo đảm vận hành ổn định mô hình chính quyền địa phương hai cấp; nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành theo phương châm “hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”.

Trong năm 2026, tỉnh tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp phù hợp quy định và thực tiễn. Các đơn vị mới sau sắp xếp phải được quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, bảo đảm thông suốt, không gián đoạn công việc.

Song song, tỉnh đẩy mạnh tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm; đánh giá, xếp loại dựa trên kết quả, sản phẩm cụ thể; gắn đánh giá với khen thưởng, kỷ luật, siết chặt kỷ luật công vụ, xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực.

Đáng chú ý, tại Quyết định số 257/QĐ-UBND, UBND tỉnh Ninh Bình giao Sở Nội vụ chủ trì xây dựng, trình Đề án sắp xếp, sáp nhập, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh vào tháng 4/2026; trình Đề án xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với đặc trưng đô thị di sản thiên niên kỷ trước năm 2030 trong tháng 5/2026; tháng 6/2026 trình nghị quyết quy định chức danh, mức phụ cấp và chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở; tháng 11/2026 trình điều chỉnh bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2027.

Đặt mục tiêu cắt giảm 50% thời gian, chi phí liên quan thủ tục hành chính

Trước đó, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 148 về cải cách hành chính năm 2026, đặt mục tiêu Chỉ số PAR Index thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Tỉnh phấn đấu cắt giảm 50% thời gian giải quyết và 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính liên quan đến sản xuất, kinh doanh so với năm 2024; tối thiểu 80% kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực được số hóa; 100% hồ sơ được theo dõi trạng thái xử lý trên hệ thống thông tin của tỉnh, đồng bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia. Toàn bộ hoạt động chỉ đạo, điều hành và văn bản điện tử ký số của các sở, ngành, địa phương được thực hiện trên nền tảng số. Hạ tầng số, dữ liệu mở được hoàn thiện theo hướng liên thông, tích hợp, chia sẻ.

Chương trình công tác năm 2026 cũng đặt trọng tâm phát triển kinh tế xanh, bền vững; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với tái cơ cấu nền kinh tế; làm mới động lực tăng trưởng truyền thống và tạo động lực mới dựa trên chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và kinh tế sáng tạo.

Khu vực kinh tế tư nhân được xác định là động lực quan trọng của tăng trưởng. Tỉnh yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các dự án chậm tiến độ, sử dụng đất kém hiệu quả; kiên quyết thu hồi dự án vi phạm để tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư.

Cùng với đó là hoàn thiện hạ tầng giao thông, phát triển đô thị; bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch; giữ vững thành tích giáo dục; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, triển khai hiệu quả Nghị quyết 57-NQ/TW về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trên nền tảng cải cách bộ máy và hành chính, tỉnh tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo từ cơ sở; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình. Song hành là nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả đối ngoại, quảng bá hình ảnh địa phương trong tiến trình hội nhập.