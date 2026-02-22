Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình gióng trống khai hội chùa Bái Đính

TPO - Sáng 22/2 (mùng 6 tháng Giêng), giữa mưa xuân lất phất, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình - Đặng Xuân Phong - đã thực hiện nghi thức gióng trống khai hội Chùa Bái Đính, chính thức mở màn Hội Xuân Bái Đính - Bính Ngọ 2026, trước sự chứng kiến của hàng nghìn tăng ni, phật tử và du khách.

Mở màn mùa lễ hội lớn nhất năm

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình gióng trống khai hội Chùa Bái Đính. Ảnh: Phạm Nam.

Hội Xuân Bái Đính 2026 diễn ra từ mùng 2 đến mùng 6 Tết và chính thức khai hội vào mùng 6 tháng Giêng. Đây là lễ hội mở màn cho chuỗi sự kiện mùa xuân tại Ninh Bình, đồng thời là một trong những điểm hẹn tâm linh lớn nhất miền Bắc mỗi dịp Tết đến xuân về.

Lễ hội do Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức, thể hiện đậm nét bản sắc văn hóa tín ngưỡng dân tộc, tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, tôn vinh giá trị đạo đức Phật giáo và gửi gắm ước nguyện quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, đất nước hưng thịnh.

Chùa Bái Đính nằm trong quần thể danh thắng vùng Hoa Lư, có lịch sử hơn một thiên niên kỷ, diện tích gần 1.900 ha. Nơi đây gắn bó mật thiết với lịch sử Phật giáo Việt Nam và vùng đất Cố đô.

Người dân đội mưa về dự lễ khai hội. Ảnh: Phạm Nam.

Theo sử liệu và truyền thuyết dân gian, Đinh Tiên Hoàng từng lập đàn tế trời tại vùng núi này vào mỗi dịp đầu xuân, cầu cho quốc thái dân an. Qua nhiều lần tôn tạo, mở rộng, Bái Đính trở thành trung tâm Phật giáo quy mô lớn, kết tinh kiến trúc, mỹ thuật và tín ngưỡng truyền thống. Toàn bộ khuôn viên lễ hội được bài trí trang nghiêm với hoa sen, cờ Phật giáo, đèn lồng, trống hội… hòa quyện cùng cảnh quan núi đá vôi hùng vĩ, tạo nên một không gian xuân thanh tịnh mà vẫn rộn ràng khí thế.

Hội Xuân Bái Đính gồm hai phần: lễ và hội. Phần lễ được tổ chức trang nghiêm với các nghi thức như dâng hương cầu nguyện quốc thái dân an, dâng lục cúng, tưởng niệm công đức Quốc sư Nguyễn Minh Không, tế Thần Cao Sơn, chầu Thánh Mẫu Thượng Ngàn.

Các đại biểu tham dự lễ khai hội. Ảnh: Phạm Nam.

Trong đó, nghi lễ dâng lục cúng là điểm nhấn quan trọng của lễ khai hội. Sáu lễ vật tượng trưng cho sự thanh tịnh và lòng thành kính dâng lên Tam Bảo, gửi gắm ước nguyện cầu an, cầu phúc, cầu trí tuệ, hướng con người đến đời sống thiện lành. Phần hội diễn ra sôi động với các nghi thức rước kiệu bài vị Thần Cao Sơn, Đức Thánh Nguyễn, Bà Chúa Thượng Ngàn, rước lễ lên chùa cổ, đặc biệt là nghi thức rước rồng, biểu tượng linh khí và thịnh vượng, thể hiện khát vọng thái bình, gắn kết quá khứ, hiện tại và tương lai.

Chương trình nghệ thuật khai hội được dàn dựng công phu với múa, hát dân gian, nhạc lễ Phật giáo, trống hội… tái hiện không khí xuân truyền thống, ca ngợi quê hương, đất nước và tinh thần đoàn kết dân tộc.

Điểm hẹn tâm linh đầu xuân

Các đại biểu tại lễ khai hội. Ảnh: Phạm Nam.

Bên cạnh các nghi lễ chính, lễ hội còn có chuỗi hoạt động phong phú như cầu an đầu năm, tụng kinh, chiêm bái Tam Bảo, trải nghiệm văn hóa Tết truyền thống và các hoạt động thiện nguyện lan tỏa tinh thần từ bi, sẻ chia của đạo Phật.

Hằng năm, Hội Xuân Bái Đính thu hút hàng vạn lượt phật tử và du khách trong, ngoài nước. Năm nay, dù thời tiết không thuận lợi, dòng người vẫn đổ về không ngớt, cho thấy sức hút đặc biệt của ngôi chùa ngàn năm tuổi giữa lòng cố đô.

Nghi thức rước kiệu tại chùa Bái Đính.

Giữa mênh mang non nước Ninh Bình, tiếng chuông chùa ngân lên trong mưa sớm. Những bước chân hành hương vẫn lặng lẽ, bền bỉ, như chính mạch chảy tâm linh ngàn năm chưa bao giờ ngưng nghỉ.