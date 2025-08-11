Nền tảng du lịch hàng đầu thế giới vinh danh chùa Bái Đính

TPO - Ngày 10/8, Sở Du lịch Ninh Bình cho biết Chùa Bái Đính, quần thể tâm linh nổi tiếng, vừa được TripAdvisor, nền tảng du lịch uy tín hàng đầu thế giới, trao Giải thưởng Travellers’ Choice - điểm đến nổi bật kèm “tích xanh” xác thực. Đây là điểm đến duy nhất ở Việt Nam lọt vào danh sách vinh dự này.

Theo đại diện Sở Du lịch Ninh Bình, danh hiệu này không chỉ là sự công nhận quốc tế về chất lượng trải nghiệm, giá trị văn hóa, tâm linh của chùa Bái Đính, mà còn là cơ sở để điểm du lịch này hướng tới giải thưởng Best of the Best, vươn vào top 1% điểm đến hàng đầu thế giới trên TripAdvisor.

Không chỉ nhận “tích xanh” đặc biệt, chùa Bái Đính còn gây ấn tượng khi đạt lượng đánh giá và phản hồi vượt trội trong hơn 8 triệu hồ sơ đề cử toàn cầu.

Du khách nườm nượp chiêm bái chùa Bái Đính.

Chùa Bái Đính là một phần quan trọng của Quần thể danh thắng Tràng An - di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận. Nổi tiếng với quy mô hoành tráng, kiến trúc độc đáo, nơi đây vừa mang giá trị lịch sử, văn hóa, vừa là trung tâm Phật giáo lớn nhất Đông Nam Á.

Mỗi năm, hàng triệu lượt khách tìm đến chùa, đặc biệt vào mùa lễ hội đầu Xuân, khi hàng vạn người hành hương, cầu may, hòa mình vào không khí lễ hội truyền thống đặc sắc.

Sau khi sáp nhập với Hà Nam và Nam Định, Ninh Bình trở thành địa phương sở hữu hệ thống tài nguyên du lịch phong phú bậc nhất cả nước: Chùa Tam Chúc, chùa Bái Đính, hai trung tâm Phật giáo lớn ở Đông Nam Á; Phủ Giầy, đền Trần, di tích gắn liền với tín ngưỡng và lịch sử Việt Nam.

Chùa Bái Đính nhìn từ trên cao.

Ninh Bình có hơn 5.000 di tích được kiểm kê, trong đó 8 di tích quốc gia đặc biệt và 33 di sản văn hóa phi vật thể, bao gồm tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ và Quần thể danh thắng Tràng An. Ninh Bình cũng liên tục xuất hiện trên các bảng xếp hạng du lịch uy tín: Top 4 “Kỳ quan thế giới dành cho những người không thích đám đông” (2024); Cúc Phương - “Công viên quốc gia hàng đầu châu Á” (World Travel Awards, 2019-2024); Tràng An - điểm đến được vinh danh tại Philip Kotler Awards.

7 tháng đầu năm nay, Ninh Bình đón khoảng 14,7 triệu lượt khách (trong đó 1,25 triệu lượt quốc tế), doanh thu ước đạt 13.340 tỷ đồng. Ngành Du lịch tỉnh Ninh Bình đặt mục tiêu cả năm thu hút 18 triệu lượt khách với doanh thu 18.000 tỷ đồng, khẳng định vị thế “điểm hẹn di sản - tâm linh” hàng đầu Việt Nam.