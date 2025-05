Hàng nghìn người cung tiễn xá lợi Phật từ chùa Bái Đính về chùa Phúc Sơn (Bắc Giang)

TPO - Sáng 23/5, trong không khí trang nghiêm và thành kính, lễ cung tiễn xá lợi Đức Phật diễn ra tại chùa Bái Đính, Ninh Bình đưa xá lợi tiếp tục hành trình tôn trí tại chùa Phúc Sơn, Bắc Giang. Đông đảo tăng ni, phật tử cùng người dân địa phương đã có mặt từ sớm để tham gia lễ cung nghinh, thể hiện niềm tin sâu sắc và lòng kính ngưỡng đối với biểu tượng thiêng liêng của Đức Phật.

Sự kiện là một phần trong chuỗi hoạt động trọng điểm của Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hợp Quốc năm 2025, do Việt Nam đăng cai tổ chức. Nhằm đáp ứng nguyện vọng của đông đảo tín đồ Phật giáo và nhân dân cả nước được chiêm bái xá lợi Đức Phật tại nhiều địa phương, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã tham mưu Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ gửi thư tới Thủ tướng Ấn Độ, đề xuất gia hạn thời gian trưng bày xá lợi Đức Phật tại Việt Nam đến ngày 2/6. Đề xuất này đã được Chính phủ Ấn Độ đồng thuận và hỗ trợ.

Sáng 21/5, xá lợi Đức Phật đã được cung rước từ chùa Tam Chúc (Hà Nam) về chùa Bái Đính để tôn trí và phục vụ nhu cầu chiêm bái của nhân dân. Trong hai ngày 21 và 22/5, hàng chục nghìn lượt người, bao gồm phật tử, du khách và nhân dân địa phương, đã hành hương về chùa Bái Đính để được tận mắt chiêm ngưỡng và đảnh lễ xá lợi thiêng liêng.

Tại điện Tam Thế - nơi tôn trí xá lợi Đức Phật, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình và chùa Bái Đính đã tổ chức các đêm hoa đăng và khóa tụng cầu nguyện cho quốc thái dân an, mùa màng tươi tốt, nhân dân an lạc. Các hoạt động nghi lễ đã diễn ra trong không khí linh thiêng, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng tôn giáo và lan tỏa năng lượng từ bi trong cộng đồng.

Để lễ cung rước xá lợi Đức Phật diễn ra trang nghiêm, an toàn và chu đáo, UBND tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, đặc biệt là công an tỉnh, triển khai lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ trong suốt quá trình tổ chức. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng được huy động để tổ chức đón dẫn đoàn cung rước trên toàn tuyến đường thuộc địa bàn tỉnh.

Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã bố trí đầy đủ nhân lực, trang thiết bị để trực cấp cứu tại chỗ, đảm bảo y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm và chăm sóc sức khỏe cho các đại biểu, tăng ni, phật tử và nhân dân tham dự buổi lễ.

Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình đã chủ động đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quảng bá các giá trị di sản vật thể và phi vật thể thuộc Quần thể danh thắng Tràng An, qua đó góp phần giới thiệu nét đẹp văn hóa tâm linh và thắng cảnh của Ninh Bình đến du khách trong nước và quốc tế.

Sau lễ cung tiễn, xá lợi Đức Phật tiếp tục được tôn trí tại chùa Phúc Sơn (Bắc Giang), nơi hứa hẹn tiếp tục đón hàng vạn lượt tăng ni, phật tử và người dân đến chiêm bái trong những ngày tiếp theo của hành trình tôn vinh Phật pháp và truyền bá giáo lý từ bi, trí tuệ của Đức Phật đến muôn nơi.