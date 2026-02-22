Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPHCM tưởng niệm người mất vì COVID-19 tại biểu tượng giọt nước

Ngô Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tại biểu tượng hình giọt nước bên trong Công viên số 1 Lý Thái Tổ, Hòa thượng Thích Lệ Trang - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM - đã xướng lễ cầu siêu cho những người đã khuất, chúc nguyện an lành cho đất nước, đồng bào trong mùa xuân mới.

Sáng 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM tổ chức khóa lễ tưởng niệm đồng bào tử vong trong đại dịch COVID-19 tại Công viên số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài).

Đến dự lễ có ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM cùng các phật tử.

Hòa thượng Thích Lệ Trang - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM đã xướng lễ cầu siêu cho những người đã khuất, chúc nguyện an lành cho đất nước, đồng bào trong mùa xuân mới.

dsc-0606-7507-7127jpeg.jpg
Hòa thượng Thích Lệ Trang thực hiện nghi lễ tưởng niệm. Ảnh: Văn Minh.

Chư tôn đức cùng quý vị lãnh đạo, người dân đi vòng quanh khu vực đài tưởng niệm, hồi hướng năng lượng an lành đến mọi người.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc bày tỏ mỗi người dân thành phố đang sống trong không khí tươi vui của mùa xuân hôm nay đều là chứng nhân lịch sử cho những ngày đau thương đã qua. Từ bài học, mất mát trong quá khứ, chúng ta sẽ cùng nhau hướng tới tương lai tốt đẹp với niềm tin, phấn đấu không ngừng để xây dựng và phát triển thành phố, vững bước vào kỷ nguyên mới.

dsc-0626-8524-1773jpeg.jpg
Các chức sắc Phật giáo và người dân thành kính tưởng niệm người qua đời vì đại dịch COVID-19 trước biểu tượng hình giọt nước. Ảnh: Văn Minh.

Công viên số 1 Lý Thái Tổ rộng 4,3 ha, là một trong 9 dự án trọng điểm hiện thực hóa định hướng đưa mảng xanh và không gian cộng đồng trở thành trọng tâm trong chiến lược phát triển siêu đô thị của TPHCM giai đoạn mới. Công viên này - với điểm nhấn là đài tưởng niệm hình giọt nước - vừa được khánh thành tối 12/2, trở thành điểm đến thưởng ngoạn, vui xuân đón Tết, đồng thời cũng là nơi người dân, du khách tìm về tưởng nhớ những người không may qua đời trong đại dịch COVID-19.

Trước đó, Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM cũng đã tổ chức khóa lễ khai đàn Pháp hội Dược sư cầu nguyện quốc thái dân an, phong điều vũ thuận tại Việt Nam Quốc Tự.

Ngô Tùng
