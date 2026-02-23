Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Hà Nội: Nhiều hàng quán kê kín bàn ghế lấn chiếm vỉa hè sau Tết

Thanh Phong

TPO - Bắt đầu từ những ngày cuối dịp nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều hàng quán mở cửa trở lại phục vụ người dân, du khách, song song với đó, là tình trạng lấn chiếm vỉa hè kinh doanh lại tái diễn.

a15.jpg
Trước dịp Tết, cơ quan chức năng ở Hà Nội đồng loạt triển khai xử lý vi phạm trật tự đô thị như lấn chiếm vỉa hè, lòng đường và đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, những ngày Tết Nguyên đán và kết thúc nghỉ lễ một số hàng quán hoạt động trở lại và tái diễn việc lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh. Trong ảnh, trưa 23/2, ngày đầu tiên đi làm, quán bia trên đường Lê Duẩn (Hà Nội) bày hàng hóa và xe máy kín vỉa hè.
a9.jpg
Phố đường tàu Khâm Thiên bàn ghế tràn ra sát đường tàu.
a10.jpg
Nhiều cửa hàng mở cửa kinh doanh trở lại.
a1.jpg
a6.jpg
a7.jpg
Mặc dù vắng người nhưng hàng quán bày bàn ghế la liệt lấn chiếm hành lang đường sắt.
a13.jpg
Cửa hàng ăn uống tại khu vực đường Phan Chu Trinh kê bàn ghế ra vỉa hè phục vụ thực khách.
a12.jpg
Dãy bàn ghế bày tràn lan trên vỉa hè.
a4.jpg
Cửa hàng còn bày bàn ghế phía phía sau trạm xe buýt để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện.
a3.jpg
a11.jpg
a2.jpg
Bàn ghế chiếm lối đi của người đi bộ.
a14.jpg
a14.jpg
img-1535.jpg
Không chỉ ban ngày, buổi tối một số cửa hàng ăn uống cũng bày kín bàn ghế ra vỉa hè. Ảnh trái là quán ăn ở gần nút giao đường Lê Duẩn - Khâm Thiên; ảnh phải là quán bia tràn vỉa hè chiều mùng 5 Tết, trên phố Hoàng Ngọc Phách..
Thanh Phong
