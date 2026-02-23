Hà Nội: Nhiều hàng quán kê kín bàn ghế lấn chiếm vỉa hè sau Tết

TPO - Bắt đầu từ những ngày cuối dịp nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều hàng quán mở cửa trở lại phục vụ người dân, du khách, song song với đó, là tình trạng lấn chiếm vỉa hè kinh doanh lại tái diễn.
Mặc dù vắng người nhưng hàng quán bày bàn ghế la liệt lấn chiếm hành lang đường sắt.
Không chỉ ban ngày, buổi tối một số cửa hàng ăn uống cũng bày kín bàn ghế ra vỉa hè. Ảnh trái là quán ăn ở gần nút giao đường Lê Duẩn - Khâm Thiên; ảnh phải là quán bia tràn vỉa hè chiều mùng 5 Tết, trên phố Hoàng Ngọc Phách..