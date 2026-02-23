Chủ tịch Hà Nội kiểm tra công vụ bộ phận 'một cửa', lì xì cho người dân

TPO - Kiểm tra công vụ tại bộ phận "một cửa" phường Hoàn Kiếm, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, việc giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, thuận tiện ngay từ những ngày đầu năm không chỉ tạo tâm lý phấn khởi cho người dân mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Sáng 23/2, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng Đoàn công tác của Thành phố đã đi kiểm tra công vụ, động viên cán bộ, công chức và chúc Tết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội - Chi nhánh số 3 và Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoàn Kiếm.

Ghi nhận trong buổi sáng đầu xuân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội - Chi nhánh số 3 cho thấy không khí làm việc nghiêm túc, nền nếp, bảo đảm kỷ cương hành chính.

Ngay từ đầu giờ sáng, nhiều công dân đã đến thực hiện các thủ tục hành chính, chủ yếu là các hồ sơ liên quan đến lĩnh vực dân sự, đất đai, đăng ký kinh doanh và thủ tục điện tử.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội kiểm tra công vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội - Chi nhánh số 3, phường Hoàn Kiếm

Khu vực tiếp nhận và trả kết quả được bố trí khoa học, bảo đảm trật tự. Cán bộ, công chức tại các quầy giao dịch chủ động hướng dẫn, thao tác nhanh gọn, giải thích rõ ràng quy trình, thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết. Nhiều hồ sơ được tiếp nhận và xử lý ngay trong ngày, không để tồn đọng.

Trao đổi với Đoàn công tác, một số công dân phấn khởi khi hoàn tất thủ tục hành chính ngay những ngày đầu năm mới. Người dân đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, thái độ niềm nở, tận tình của đội ngũ cán bộ, công chức. Không khí giao tiếp thân thiện, cởi mở đã góp phần tạo ấn tượng tích cực về nền hành chính phục vụ.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội lắng nghe người dân phản ánh về dịch vụ công và lì xì đầu năm cho người dân, cán bộ tại bộ phận "một cửa".

Trực tiếp thăm hỏi người dân và cán bộ tại Trung tâm, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng ghi nhận và biểu dương tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của tập thể đơn vị. Ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, việc giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, thuận tiện ngay từ những ngày đầu năm không chỉ tạo tâm lý phấn khởi cho người dân mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Làm việc với Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoàn Kiếm, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng ghi nhận tinh thần chủ động của cấp ủy, chính quyền cơ sở trong tổ chức các hoạt động phục vụ nhân dân dịp Tết và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội làm việc với Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoàn Kiếm.

Theo báo cáo và qua kiểm tra thực tế, công tác bảo đảm an ninh trật tự, trật tự đô thị, phòng cháy chữa cháy được thực hiện nghiêm túc; các hoạt động văn hóa, trang trí cảnh quan, bắn pháo hoa diễn ra an toàn, đúng quy định. Đặc biệt, công tác vệ sinh môi trường được triển khai ngay sau đêm giao thừa; sáng mùng 1 Tết không còn rác tồn đọng, tạo hình ảnh Thủ đô văn minh, sạch đẹp.

Chủ tịch UBND thành phố đánh giá cao hiệu quả bước đầu của mô hình chính quyền hai cấp, với tinh thần sát dân, trực tiếp, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh từ cơ sở. Không khí làm việc đầu năm tại phường nghiêm túc, trách nhiệm, thể hiện quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, ông Thắng yêu cầu phường Hoàn Kiếm tập trung cao độ cho công tác bầu cử bảo đảm đúng quy định, khách quan, minh bạch; chuẩn bị tốt công tác giao quân và triển khai các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đăng ký. Với vai trò là địa bàn trung tâm của Thủ đô, phường cần tiếp tục giữ vị trí điểm sáng về tăng trưởng, đặc biệt là nguồn thu ngân sách, tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển.