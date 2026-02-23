Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, chúc Tết Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng trở lại thăm cơ quan đã công tác trước đây; gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng toàn thể Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội trân trọng ghi nhận và đánh giá cao Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương trong thời gian qua đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đảng ủy Quốc hội và Hội đồng Bầu cử quốc gia thực hiện hiệu quả công tác phối hợp giữa hai bên, góp phần để Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện thắng lợi khối lượng công việc vô cùng lớn, với nhiều nhiệm vụ mới, khó, phức tạp, chưa có tiền lệ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài. Ảnh: TTXVN.



Đặc biệt, năm 2025, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, MTTQ Việt Nam các cấp đã chỉ đạo sát sao, đóng góp hết sức tích cực trong việc triển khai các nhiệm vụ bầu cử, nhất là tổ chức thành công các hội nghị hiệp thương bảo đảm tiến độ, chất lượng. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và MTTQ Việt Nam các cấp đã tổ chức thành công hội nghị hiệp thương lần thứ ba sớm, phù hợp với tình hình thực tế nghỉ Tết Nguyên đán.

Ngay trước thềm Tết Bính Ngọ, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã ban hành Nghị quyết 151 về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước. Chủ tịch Quốc hội cho biết, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá rất cao sự phối hợp giữa hai cơ quan trong việc tổ chức sớm hội nghị hiệp thương lần thứ ba và ban hành sớm nghị quyết này.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3 là tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, hướng dẫn kịp thời cho MTTQ Việt Nam các cấp trong triển khai các quy trình bầu cử trên tinh thần "đã làm tốt rồi thì tới đây phải làm tốt hơn nữa."

Cùng với đó, MTTQ các cấp tiếp tục nắm bắt và phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nhân dân gửi đến Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương; quan tâm hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền để mọi cử tri đều hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình, từ đó chủ động và tích cực tham gia bỏ phiếu lựa chọn người xứng đáng nhất tham gia Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đặc biệt quan tâm công tác tập huấn công tác bầu cử cho cán bộ MTTQ ở 3.321 xã, phường, đặc khu trong cả nước để bảo đảm không xảy ra bất cứ sai sót nào về quy trình, góp phần bảo đảm thành công của cuộc bầu cử.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và các đại biểu. Ảnh: TTXVN.



Chủ tịch Quốc hội lưu ý Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện quy chế phối hợp để tiếp tục triển khai hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trân trọng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dành cho MTTQ Việt Nam

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cảm ơn Hội đồng Bầu cử quốc gia, Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia đã phối hợp rất chặt chẽ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong việc triển khai các nhiệm vụ bầu cử, nhất là công tác hiệp thương đã diễn ra hết sức tốt đẹp, đúng quy định của pháp luật, qua 3 vòng hiệp thương đã lựa chọn được những ứng cử viên xứng đáng nhất vừa bảo đảm về cơ cấu, thành phần vừa bảo đảm về chất lượng, năng lực, trình độ, phẩm chất để lập danh sách chính thức người ứng cử.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng cho biết, tới đây, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức hội nghị tập huấn công tác bầu cử cho cán bộ MTTQ các cấp.