Video vụ nổ lò phốt pho ở Lào Cai khiến một người tử vong

TPO - Liên quan vụ nổ xảy ra trưa 23/2 tại lò sản xuất phốt pho của Công ty TNHH Phốt pho Vàng Việt Nam trong Khu công nghiệp Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai, bạn đọc gửi một video ghi lại thời điểm xảy ra sự việc.

Video ghi lại thời điểm vụ nổ xảy ra vào lúc 12 giờ 22 phút ngày 23/2 tại lò sản xuất phốt pho, KCN Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai. Video người dân cung cấp.



15h cùng ngày vụ nổ đã được khống chế. Ảnh Nguyễn Hải.

Dự án Khu liên hợp sản xuất phốt pho vàng của Công ty TNHH Phốt pho Vàng Việt Nam tại KCN Tằng Loỏng được UBND tỉnh Lào Cai cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 28/2/2011, với công suất 19.800 tấn phốt pho vàng/năm và các sản phẩm hóa chất từ phốt pho vàng. Dự án đi vào hoạt động từ tháng 5/2013, hiện tạo việc làm cho khoảng 135 lao động.

Sau sự cố, doanh nghiệp cam kết không để rò rỉ hóa chất ra môi trường, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục khắc phục hậu quả.