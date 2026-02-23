Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Video vụ nổ lò phốt pho ở Lào Cai khiến một người tử vong

Thành Đạt - Hà Hằng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Liên quan vụ nổ xảy ra trưa 23/2 tại lò sản xuất phốt pho của Công ty TNHH Phốt pho Vàng Việt Nam trong Khu công nghiệp Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai, bạn đọc gửi một video ghi lại thời điểm xảy ra sự việc.

Video ghi lại thời điểm vụ nổ xảy ra vào lúc 12 giờ 22 phút ngày 23/2 tại lò sản xuất phốt pho, KCN Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai. Video người dân cung cấp.
z7557008268800-400ce016b6abe2018c38aa03fda29777.jpg
z7556964278046-2788203561155c4165424126d956b62a.jpg
15h cùng ngày vụ nổ đã được khống chế. Ảnh Nguyễn Hải.

Dự án Khu liên hợp sản xuất phốt pho vàng của Công ty TNHH Phốt pho Vàng Việt Nam tại KCN Tằng Loỏng được UBND tỉnh Lào Cai cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 28/2/2011, với công suất 19.800 tấn phốt pho vàng/năm và các sản phẩm hóa chất từ phốt pho vàng. Dự án đi vào hoạt động từ tháng 5/2013, hiện tạo việc làm cho khoảng 135 lao động.

Sau sự cố, doanh nghiệp cam kết không để rò rỉ hóa chất ra môi trường, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục khắc phục hậu quả.

z7556975367300-15a609ee51feb21e9a2920060231540a.jpg
Hiện cơ quan công an đang tiếp tục phong tỏa hiện trường, điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ nổ. Ảnh Nguyễn Hải
Thành Đạt - Hà Hằng
#nổ lò phốt pho #Lào Cai #vụ việc nghiêm trọng #Công ty Phốt pho Vàng #điều tra nguyên nhân

Xem thêm

Cùng chuyên mục