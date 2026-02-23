Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ùn tắc kéo dài vì 3 vụ tai nạn liên tiếp

Chỉ trong khoảng một giờ đồng hồ, 3 vụ tai nạn liên tiếp trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đoạn qua tỉnh Đồng Nai khiến nhiều phương tiện hư hỏng, ùn tắc kéo dài.

Chiều 23/2, trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây liên tiếp xảy ra 3 vụ tai nạn trong khoảng thời gian ngắn, khiến giao thông qua khu vực ùn tắc kéo dài.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h cùng ngày, tại Km76+100 trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, hướng Bắc – Nam (đoạn qua xã Xuân Định, tỉnh Đồng Nai) xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa 5 ô tô con.

cao-toc.png
Hiện trường vụ va chạm liên hoàn 5 ô tô trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đoạn Km76+100. Ảnh: A.X

Các phương tiện nằm chắn ngang mặt đường, nhiều xe hư hỏng phần đầu và đuôi, mảnh vỡ văng rải rác trên mặt cao tốc.

Do sự cố chiếm 2 làn xe chạy, dòng ô tô phía sau phải giảm tốc, buộc tài xế phải đánh lái tránh sang làn dừng khẩn cấp để thoát khỏi điểm ùn tắc.

Tiếp đó, khoảng 13h30, tại Km66 (xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai), gần lối ra đường tỉnh 765 trên cao tốc này xảy ra va chạm giữa 3 ô tô lưu thông cùng chiều theo hướng Bắc - Nam.

Các xe dính chùm khiến một làn đường bị thu hẹp, giao thông tiếp tục bị ùn ứ.

Đến khoảng 14h, tại Km63 (xã Xuân Hòa, tỉnh Đồng Nai) gần nút giao Quốc lộ 1 trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, thêm một vụ va chạm xảy ra.

Sự cố khiến tình trạng ùn xe càng thêm nghiêm trọng, phương tiện nối đuôi nhau kéo dài khoảng 8km.

Lực lượng CSGT thuộc Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an) nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với đơn vị quản lý tuyến cao tốc phân luồng, điều tiết giao thông và đưa các phương tiện gặp nạn ra khỏi khu vực.

Nguyên nhân các vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

