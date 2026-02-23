Chủ tịch Đà Nẵng: 'Tinh thần phi nước đại, về đích sớm'

TPO - Trực tiếp xuống công trường, nhà xưởng động viên doanh nghiệp ngay những ngày đầu xuân Bính Ngọ, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Phạm Đức Ấn yêu cầu các cấp, ngành, địa phương, chủ đầu tư và doanh nghiệp bắt tay ngay vào việc, triển khai dự án trọng điểm với tinh thần “phi nước đại, về đích sớm”, không dây dưa, chần chừ.

Ngày 23/2, Tập đoàn Trường Hải (THACO) tổ chức lễ ra quân đầu năm 2026, khánh thành loạt nhà máy thiết bị dân dụng, thiết bị chuyên dụng, nội thất ô tô và xuất khẩu các lô hàng đầu năm. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Phạm Đức Ấn dự.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn phát biểu tại lễ ra quân đầu năm 2026 của Tập đoàn Thaco. Ảnh: Hoài Văn

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn ghi nhận năm 2025, với tinh thần chủ động đổi mới, vượt qua thách thức, THACO đạt nhiều kết quả ấn tượng, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và phát triển công nghiệp của thành phố. Doanh nghiệp này đóng góp gần 30% tổng thu ngân sách địa phương, tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những “đầu tàu” về ngân sách và giải quyết việc làm.

“Trong giai đoạn phát triển mới, đất nước rất cần những doanh nghiệp, doanh nhân dám nghĩ, dám làm, tiên phong trong sản xuất kinh doanh, tạo ra các giá trị mới”, ông Ấn nhấn mạnh, bày tỏ tin tưởng THACO sẽ tiếp tục phát huy nội lực, chủ động thích ứng trước biến động kinh tế và tham gia tích cực vào các dự án trọng điểm của thành phố.

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Trường Hải (THACO) Trần Bá Dương cho biết, mục tiêu đến năm 2027, tập đoàn trở thành tập đoàn công nghiệp đa ngành mang tầm khu vực ASEAN. Riêng năm 2026, THACO đặt mục tiêu đóng góp ngân sách hơn 27 nghìn tỷ đồng.

Ngay trong ngày ra quân đầu năm Bính Ngọ, THACO xuất khẩu gần 500 container hàng hóa của các tập đoàn thành viên và doanh nghiệp khu vực miền Trung qua Cảng quốc tế Chu Lai đến nhiều thị trường quốc tế.

Trong ngày ra quân, THACO INDUSTRIES khánh thành 3 nhà máy mới gồm: Nhà máy Thiết bị Dân dụng (25.000 m², vốn đầu tư 20 triệu USD), công suất 150.000 sản phẩm thiết bị thể dục, 140.000 xe đẩy siêu thị, 100.000 thiết bị gia dụng, 50.000 bộ nội thất cao cấp, ghế tàu đô thị và linh kiện cơ khí; Nhà máy Thiết bị Chuyên dụng (60.000 m², vốn 30 triệu USD), công suất 75.000 sản phẩm thiết bị công nghiệp, nông nghiệp và 23.000 tấn kết cấu thép; Nhà máy Nội thất Ô tô (7.000 m², vốn 20 triệu USD), công suất hơn 100.000 bộ sản phẩm/năm.

Thaco ra quân ra quân đầu năm 2026, khánh thành loạt nhà máy và xuất khẩu các lô hàng đầu năm.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Phạm Đức Ấn cũng dự lễ ra quân đầu năm dự án Liên kết vùng miền Trung tại Quảng Nam. Ông nhấn mạnh, lễ ra quân đầu năm không chỉ mang ý nghĩa khởi động sản xuất mà còn thể hiện quyết tâm chính trị cao của thành phố trong việc tháo gỡ vướng mắc, tạo thuận lợi tối đa để các dự án triển khai nhanh nhất.

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Phạm Đức Ấn tặng dự lễ ra quân dự án Liên kết vùng miền Trung tại Quảng Nam

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Phạm Đức Ấn nói về quyết tâm bắt tay ngay vào việc, triển khai dự án trọng điểm với tinh thần “phi nước đại, về đích sớm”. Video: Hoài Văn

“Tất cả dự án trọng điểm phải bắt tay ngay từ những ngày đầu năm, tạo nền tảng quan trọng cho tăng trưởng. Chúng ta đã có 9 ngày nghỉ để sạc năng lượng, giờ là lúc lập tức vào việc với tinh thần quyết liệt, hiệu quả nhất”, ông Ấn nhấn mạnh.