Hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới

TPO - Theo chỉ đạo của Bí thư Hà Nội, UBND thành phố, cơ quan Thường trực các Ban Chỉ đạo phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan Trung ương để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới; hồ sơ sửa đổi Luật Thủ đô; dự thảo Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm để bảo đảm tiến độ báo cáo, xin ý kiến cấp có thẩm quyền theo kế hoạch.

Chiều 23/2, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức họp nghe báo cáo về tình hình, kết quả tổ chức phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Báo cáo công tác chuẩn bị và tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 trên địa bàn thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Đức Tuấn cho biết: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đón Xuân Bính Ngọ 2026 trong không khí vui tươi, phấn khởi, an toàn và tiết kiệm, mọi người, mọi nhà đều có Tết.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đánh giá thành phố đã thực hiện rất nghiêm túc, đúng tinh thần “ăn Tết gọn, làm việc sớm, vào việc ngay" của Ban Bí thư.

Ông Nguyễn Duy Ngọc cho rằng, thành phố đã thực hiện tốt việc chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, người khó khăn; không chỉ tăng về số lượng, mà mức chi năm nay cũng tăng so với các năm trước. Đặc biệt, công tác trang trí Tết tại các công viên, vườn hoa, các tuyến phố ấn tượng, sáng, xanh, sạch, đẹp, rực rỡ, tạo không khí Xuân trên từng con phố, ngõ nhỏ, thôn làng của Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: HNM.



Thành phố thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, nhân dân Thủ đô được đón Tết trong phấn khởi và bình yên; qua đó, xây dựng thương hiệu “Tết Hà Nội” với nhiều nét đặc sắc, nổi bật so với các năm trước. Một số nhiệm vụ chính trị quan trọng và dự án trọng điểm làm xuyên Tết; công tác tổ chức Tết Trồng cây được tổ chức bài bản, hiệu quả, tạo khí thế sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô.

Thực hiện tinh thần “ăn Tết gọn, làm việc sớm, vào việc ngay” của Ban Bí thư, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu các cấp, các ngành từ thành phố đến cơ sở tập trung triển khai ngay các nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu sau kỳ nghỉ Tết, không để công việc bị gián đoạn, chậm trễ, ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2026.

Ông Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2026 theo đúng kế hoạch, đủ chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng và an toàn. Các cấp, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ bảo đảm phù hợp, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức; gắn với xây dựng môi trường văn hóa, nếp sống văn minh, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Một nhiệm vụ nữa, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu tổ chức quán triệt và yêu cầu các cấp ủy Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai đồng bộ các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố và các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị nhằm tạo sự đột phá ngay từ những ngày đầu năm. Trước mắt là tổ chức quán triệt các chương trình hành động của Thành ủy thực hiện các Nghị quyết số 71, 72, 79 và 80 của Bộ Chính trị.

Ông Nguyễn Duy Ngọc cũng nhấn mạnh, cần triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 bảo đảm đúng quy định. Cùng với đó, tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án, đặc biệt là các dự án được triển khai theo Nghị quyết số 258/2025/QH15 của Quốc hội, bảo đảm đúng tính chất cấp thiết, không để chậm trễ làm lỡ thời cơ phát triển của thành phố.