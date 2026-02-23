Quảng Ngãi Xử phạt xe khách 45 chỗ 'nhồi' 61 người trên đường Hồ Chí Minh

TPO - Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xe khách mang BKS 47B-016... chở 61 người trong khi chỉ được phép chở 45 người.

Ngày 23/2, Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 2 - Khu vực 2 vừa phát hiện, xử lý nghiêm một xe khách giường nằm chở quá số người quy định khi lưu thông trên đường Hồ Chí Minh.

Theo đó, sau khi tiếp nhận phản ánh của quần chúng nhân dân về tình trạng xe khách nhồi nhét hành khách, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khẩn trương xác minh, bố trí lực lượng dừng phương tiện để kiểm tra theo đúng nội dung phản ánh.

Khoảng 10h30 cùng ngày, tại Km 1524+500 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Đăk Mar, tỉnh Quảng Ngãi) lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô khách mang BKS 47B-016... do tài xế N.T.A. (42, trú Cư M’gar) điều khiển, chạy tuyến Nghệ An - TP.HCM theo hướng Bắc - Nam, có dấu hiệu chở quá số người quy định.

Xe khách bị xử phạt 120 triệu đồng vì chở quá số người so với quy định.

Qua kiểm tra, xe khách này chở tới 61 người, trong khi chỉ được phép chở 45 người.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe và chủ phương tiện. Căn cứ quy định tại Nghị định 168/NĐ-CP, tổng mức xử phạt lên tới 120 triệu đồng. Trong đó, tài xế bị phạt 24 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe; chủ phương tiện (Hợp tác xã) bị xử phạt 96 triệu đồng.