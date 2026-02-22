Xe buýt vận chuyển trên 240 triệu khách

TP - Năm 2025 vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hà Nội đã chú trọng đến phát triển chất lượng dịch vụ, tái cấu trúc luồng tuyến và chuyển đổi đoàn phương tiện sang “giao thông xanh” (xe chạy năng lượng sạch). Riêng tại Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco), năm 2025 đơn vị đã đưa 100% xe buýt điện vào vận hành trên 4 tuyến buýt; sản lượng khách đi xe buýt tại Transerco cũng đạt trên 240 triệu lượt người, tăng 2,5%.

Tăng trưởng sản lượng khách

Tổng Giám đốc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội Nguyễn Thanh Nam cho biết, mặc dù lĩnh vực vận tải, trong đó có VTHKCC còn gặp nhiều khó khăn, song bằng các giải pháp, kế hoạch phù hợp, sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố và các sở ngành, năm 2025 Tổng Công ty đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu kế hoạch, nhiệm vụ được thành phố giao.

Đại diện các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025 nhận giấy khen của lãnh đạo Tổng Công ty Transerco

“Transerco đã duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh; triển khai có hiệu quả các giải pháp, trong đó đảm bảo tiến độ chuyển đổi phương tiện sử dụng năng lượng xanh theo kế hoạch; hoàn thành tốt công tác phục vụ Lễ Tết cũng như các kỳ cuộc diễn ra trên địa bàn thành phố, đặc biệt là công tác phục vụ Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh 2/9 (A80) và phục vụ đưa đón đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 18” - ông Nam nói.

Trên lĩnh vực VTHKCC bằng xe buýt, lãnh đạo Transerco cho biết, Tổng Công ty tiếp tục rà soát điều chỉnh luồng tuyến, hạ tầng, hợp lý hóa biểu đồ chạy xe; giữ vững thị phần và hoạt động ổn định với 44 tuyến xe buýt đấu thầu lại, rà soát, cân đối hợp lý quy mô đoàn phương tiện cho 17 tuyến, điều chỉnh biểu đồ, hợp lý hóa 37 tuyến, tổ chức thêm nhánh tuyến 20ATC nhằm mở rộng vùng phục vụ tới xã đảo Minh Châu - xã đảo duy nhất tại Hà Nội.

Lĩnh vực buýt công ích và buýt thương mại của Transerco trong năm 2025 đều duy trì được sự phát triển ổn định, có tăng trưởng

Nhờ vậy, năm 2025, lĩnh vực xe buýt tại Tổng công ty đã vận hành hơn 3,2 triệu lượt xe; đón nhận, vận chuyển an toàn hơn 240 triệu lượt hành khách, so với năm 2024 con số này tăng trưởng 2,5%.

Với lĩnh vực buýt thương mại (hoạt động không hưởng trợ giá của thành phố), bao gồm 3 tuyến buýt: Tuyến số 68: Yên Nghĩa - Nội Bài, tuyến số 86: Ga Hà Nội - Nội Bài và tuyến buýt du lịch 2 tầng City tour cũng có chuyển biến tích cực. Nhờ các giải pháp chủ động của đơn vị vận hành nhằm tạo thuận lợi cho hành khách tiếp cận, như điều chỉnh lại lộ trình, điểm trung chuyển khách; triển khai hình thức bán vé trực tuyến, đặt chỗ trước… năm 2025 cả 3 tuyến buýt thương mại đều duy trì được sự hoạt động ổn định. Trong đó, 2 tuyến buýt chạy sân bay Nội Bài vận chuyển được 364.005 lượt khách; tuyến City tour (buýt du lịch 2 tầng) vận chuyển 196.738 lượt khách, vượt trên 14,3% kế hoạch Tổng Công ty đề ra.

Trên lĩnh vực kinh doanh vận tải khác, như bến xe, bãi đỗ xe, vận tải du lịch, thương mại... các hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn diễn ra trong bối cảnh thị trường cạnh tranh gay gắt, nhất là về giá cả, loại hình vận chuyển và khan hiếm nguồn cung lao động lái xe. Việc này, đang đòi hỏi các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty phải có chính sách phát triển linh hoạt, phù hợp để thích ứng, giữ thị phần. Năm 2025, sản lượng lượt xe liên tỉnh ước đạt gần 748 nghìn lượt, bằng 101,5% kế hoạch; sản lượng trông giữ phương tiện ước đạt hơn 7,3 triệu lượt, bằng 99,7% kế hoạch, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước…

Phấn đấu chuyển đổi sang “xe buýt xanh” trước năm 2030

Với kế hoạch chuyển đổi số, chuyển đổi đoàn phương tiện sang xe buýt xanh (xe buýt điện hoặc khí nén) theo yêu cầu của Chính phủ và Thành phố, Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Nam cho hay, năm 2025 Tổng công ty đã chủ động triển khai thí điểm, hoàn thành và đưa 100% xe buýt điện (với 63 phương tiện) vào vận hành trên 4 tuyến buýt tại Transerco, đáp ứng theo tiến độ theo yêu cầu của thành phố. “Trong năm 2026, Tổng Công ty tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi xanh đối với đoàn phương tiện xe buýt và dự đưa thêm 175 xe buýt điện vào hoạt động trên các tuyến buýt Transerco đang vận hành, Tổng Công ty phấn đấu hoàn thành chuyển đổi xanh tất cả phương tiện xe buýt tại đơn vị trước năm 2030” - ông Nam thông tin.

Để chuẩn bị cho kế hoạch trên, lãnh đạo Transerco cho biết, trong năm 2025, Tổng công ty và các đơn vị thành viên đã đưa vào khai thác gần 300 trụ sạc tại các địa điểm đủ điều kiện, đáp ứng hạ tầng cho kế hoạch chuyển đổi phương tiện xanh; tiếp tục nghiên cứu mở rộng kinh doanh trạm sạc, trạm bảo dưỡng sửa chữa xe ô tô điện, bám sát mục tiêu chuyển đổi xanh theo chủ trương của Chính phủ và Thành phố. Cũng trong năm 2025, Tổng Công ty chính thức đưa công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác chăm sóc khách hàng trong lĩnh vực VTHKCC, tiếp nhận, xử lý, quản lý thông tin trên các nền tảng ứng dụng và tổng hợp số liệu theo yêu cầu.

Với phương hướng, nhiệm vụ hoạt động trọng tâm trong năm 2026, lãnh đạo Transerco cho biết, Tổng Công ty bám sát định hướng chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, trên cơ sở nhận diện bối cảnh, đánh giá các cơ hội và thách thức, nhằm đạt được mục tiêu là duy trì ổn định chất lượng dịch vụ; phát huy các nguồn lực sẵn có đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh đảm bảo mục tiêu lợi nhuận tăng trưởng hai con số; Tiếp tục tập trung công tác chuyển đổi xanh, chuyển đổi số theo kế hoạch và triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.