Bến xe Hà Nội triển khai cao điểm phục vụ Tết 2026

TP - Để phục vụ tốt cao điểm Tết Bính Ngọ và năm 2026, Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội đã phối hợp với cơ quan chức năng phát động triển khai kế hoạch tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và nâng cao chất lượng phục vụ hành khách dịp lễ, tết năm 2026.

Tại Lễ phát động, đại diện Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT – Công an TP Hà Nội), Công an phường Giáp Bát, Công ty CP Bến xe Hà Nội và đại diện các doanh nghiệp vận tải đã ký Bản ghi nhớ. Trong văn bản ghi nhớ các bên đều cam kết phối hợp triển khai hiệu quả công tác phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Lễ, Tết và mùa lễ hội Xuân Bính Ngọ 2026.

Đại diện cơ quan chức năng tại bến xe Giáp Bát trong buổi phát động triển khai cao điểm Tết và năm 2026

Với nhu cầu đi lại của hành khách dịp cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ, ông Phạm Mạnh Hùng, Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết, dự báo, dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2026, nhu cầu đi lại của người dân sẽ tăng cao, do vậy cùng với kế hoạch tăng cường xe cho các bến, Công ty đã triển khai các nội dung, kế hoạch công việc để phục vụ hành khách tốt nhất. Trong đó, đã đề nghị các đơn vị vận tải nâng cao chất lượng phục vụ, yêu cầu lái xe chấp hành nghiêm quy định an toàn giao thông; không lái xe chạy vòng vo đón khách, không chở khách quá số ghế quy định, đón trả khách không đúng nơi quy định…

“Với chủ trương lấy hành khách làm trung tâm, phục vụ an toàn - văn minh - thân thiện, trong năm 2025, Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội đã mở rộng thêm 5 phòng chờ tiện nghi, khang trang, hiện đại và chú trọng đào tạo thái độ phục vụ, kỹ năng giao tiếp của đội ngũ nhân viên các bến xe” – ông Hùng thông tin.

Ngoài ra, Công ty đã thiết lập các kênh truyền thông thông qua các nền tảng mạng xã hội để lan tỏa các hoạt động vận tải hành khách trên bến xe. Đặc biệt là tính năng “Tra cứu tuyến xe” của công ty được đưa lên ứng dụng iHanoi, cung cấp thông tin lịch trình xe chạy, đồng thời tăng tương tác với hành khách.