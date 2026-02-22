Ông Nguyễn Hữu Đường và dự án cao tốc theo công nghệ mới

TP - Tiếp xúc và làm việc với ông Nguyễn Hữu Đường, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Bình (doanh nghiệp do thương binh nặng thành lập và điều hành), nhiều người kinh ngạc bởi sức sáng tạo, nhiệt huyết của ông. Hơn bẩy mươi tuổi, ông vẫn gắn bó với màu áo lính, hàng ngày có mặt tại công trường đam mê với đổi mới công nghệ…

Đường sắt tốc độ cao trên cầu cạn!

Chia sẻ ngay tại công trường thử nghiệm 321 Vĩnh Hưng, Hà Nội, về lý do bỏ ra nhiều kinh phí và thời gian nghiên cứu, xây dựng công nghệ mới cho đường cao tốc, ông Nguyễn Hữu Đường cho biết: “Các tuyến đường cao tốc hiện nay đều thi công theo công nghệ cũ cách đây hàng trăm năm gây ngập úng và ảnh hưởng xấu đến môi trường”. Theo ông Đường, những dãy núi phải mất hàng triệu năm hình thành nay phá bỏ để làm đường, tác động rất lớn đến môi trường, cảnh quan.

Ông Nguyễn Hữu Đường (giữa) cùng các chuyên gia trong ngày khánh thành công trình thử nghiệm

Theo Công ty Hoà Bình, công nghệ cầu trên cọc PRC V+ sử dụng cọc bê tông ly tâm dự ứng lực và tấm panel bản rỗng có sườn dự ứng lực để xây dựng đường cao tốc cầu cạn trên cao, đường sắt đô thị trên cao thay thế cho công nghệ xây dựng cao tốc cầu cạn theo công nghệ đúc cọc, dầm bê tông tại chỗ.

Thi công dự án cao tốc trên cao theo công nghệ mới. Ảnh: Đức Nguyễn

Với công nghệ mới, các cấu kiện bê tông để xây cao tốc cầu cạn, đường sắt đô thị trên cao được chuẩn hóa, đúc sẵn, sản xuất đồng loạt tại các nhà máy, không phải đổ bê tông cọc, dầm trực tiếp trên công trường, vì thế thi công nhanh hơn, chất lượng dầm, cọc bảo đảm. Do cấu kiện bê tông được sản xuất đồng loạt trong nhà máy nên rất tiết kiệm. “Với công nghệ này, chúng tôi sẽ làm ra các tuyến cao tốc rẻ hơn 20% so với phương pháp thi công đường cao tốc của Trung Quốc”!

Ông Đường còn nghiên cứu mô hình tổ hợp siêu đa tầng, kết hợp đường cao tốc trên cao, trung tâm thương mại và nhà xã hội để nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ đất đô thị. Ông Đường khẳng định sẵn sàng tặng nhà nước các kết quả nghiên cứu này để đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Trước đó, Tập đoàn Hòa Bình đã xây dựng thành công đoạn đường cao tốc trên cao theo công nghệ mới tại Khu phi thuế quan Xuân Cầu-Lạch Huyện (Hải Phòng), được đánh giá cao về kỹ thuật và tiến độ, giảm chi phí rất lớn so với công nghệ cũ.

Khách sạn dát vàng kỷ lục thế giới

Dát vàng cho công trình, nội thất trên thế giới nhiều đại gia đã làm nhưng dát vàng phủ kín toàn bộ mặt ngoài của công trình lớn như tại Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake (B7 Giảng Võ, Hà Nội) lần đầu xuất hiện trên thế giới!

Khách sạn này có 342 phòng nghỉ tiêu chuẩn 5 sao, 8 phòng họp tiêu chuẩn, 3 nhà hàng đa dạng Á - Âu, bể bơi vô cực dát vàng…Nội thất, thiết bị vệ sinh, phòng tắm... của nhiều phòng trong khách sạn cũng được dát vàng theo đúng tiêu chuẩn.

Trước đó, Tập đoàn Hòa Bình đã dát vàng tại công trình cao ốc 505 Minh Khai, Hà Nội; tổ hợp khách sạn khách sạn Golden Bay Đà Nẵng mang lại giá trị thẩm mỹ cao, thu hút sự quan tâm của nhiều du khách trong và ngoài nước.

Mới nhất, ngày 22/12/2026 vừa qua, ông Nguyễn Hữu Đường đã khánh thành và vận hành thử nghiệm tàu điện dát vàng 24k phủ kín mặt ngoài của tàu. Đây là tàu điện thiết kế vận tốc không dưới 100km/giờ cho đường cao tốc trên cao tại 321 Vĩnh Hưng, Hà Nội. “Không chỉ dát vàng trên kim loại, ông Nguyễn Hữu Đường và cộng sự đã thực hiện thành công dát vàng trên bề mặt nhựa và đảm bảo độ bền đẹp”, một chuyên gia cho hay.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Hữu Đường vui mừng chia sẻ: “Các bạn cứ hình dung, con tầu dát vàng này khi vận hành sẽ đặc biệt thu hút khách du lịch. Đây là con tầu dát vàng có một không hai trên thế giới”.