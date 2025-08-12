Tài xế bị tước bằng vẫn chở quá 21 hành khách khi chạy trên quốc lộ

TPO - Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một xe khách chở dư 21 người, trong khi đó tài xế không có giấy phép lái xe.

Ngày 12/8, tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết: Đơn vị vừa phát hiện, lập biên bản tài xế xe khách không có giấy phép lái xe (GPLX), chở vượt 21 người so với quy định.

CSGT lập biên bản vi phạm đối với tài xế xe khách.

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 11/8, tại Km172+500 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) tổ công tác của Trạm CSGT Krông Búk (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk) đã dừng kiểm tra xe khách BKS: 37F-004.68. Xe khách này do lái xe Hoàng Viết Hùng (SN 1986, ngụ tỉnh Nghệ An) điều khiển, trên xe chở quá số người quy định 67/46 người.

Tiếp tục kiểm tra các giấy tờ liên quan, lực lượng CSGT phát hiện tài xế Hoàng Viết Hùng không có giấy phép lái xe (giấy phép lái xe đang bị tước tại Phòng CSGT tỉnh Quảng Ngãi). Sau đó, tổ công tác đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, ra quyết định tạm giữ phương tiện theo quy định.

Vì thế, Công an tỉnh Đắk Lắk đã xử phạt tài xế 19 triệu đồng với lỗi không có GPLX, phạt 31,5 triệu đồng đối với hành vi chở dư 21 hành khách, phạt 58 triệu đồng đối với chủ xe giao phương tiện cho người không có GPLX điều khiển và phạt 126 triệu đồng với lỗi giao xe cho tài xế chở dư 21 hành khách. Tổng số tiền tài xế này bị xử phạt là 234,5 triệu đồng.