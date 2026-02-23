Chủ tịch Quốc hội: Kiểm toán từ sớm, từ xa để ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực

TPO - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý thực hiện kiểm toán từ sớm, từ xa, sử dụng nghiệp vụ và nguồn thông tin đa chiều để tham mưu, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực ở các dự án lớn của đất nước.

Chiều 23/2 (mùng 7 tháng Giêng), nhân ngày làm việc đầu tiên của năm mới Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tới thăm và chúc Tết cán bộ, công chức Kiểm toán Nhà nước (KTNN).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá, năm 2025, KTNN đã có nhiều đổi mới, thực hiện chuyển đổi số, số hóa, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động kiểm toán…

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc gặp. Ảnh: PV

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, năm qua, KTNN đã hoàn thành tốt kế hoạch kiểm toán tại các bộ, ngành, địa phương và kiến nghị xử lý tài chính khoảng 38.700 tỷ đồng và 128 triệu USD. Qua đó, hoạt động kiểm toán đã góp phần chủ động ngăn chặn vi phạm từ sớm, từ xa, nhất là những lĩnh vực nhạy cảm.

Ghi nhận, biểu dương kết quả của KTNN, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Vì vậy, KTNN cần tập trung cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết trong toàn ngành, đi sâu đi sát hơn nữa, để KTNN xứng đáng là công cụ sắc bén, hữu hiệu của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, KTNN cần thực hiện kiểm toán từ sớm, từ xa, sử dụng nghiệp vụ và nguồn thông tin đa chiều để chủ động tham mưu, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực ở các dự án lớn của đất nước.

Đồng thời, KTNN phải đổi mới phương thức kiểm toán theo hướng “gọn, sát, chất lượng”. Muốn như vậy, KTNN phải thực hiện nghiêm Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội; tiếp tục đổi mới tư duy để hoạt động kiểm toán hiệu quả hơn.

Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn phát biểu. Ảnh: PV

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ kiểm toán. “Cán bộ kiểm toán phải thực hiện theo lời dạy của Bác Hồ: Siêng học thì mau biết, siêng suy nghĩ thì có sáng kiến, siêng làm thì thành công, siêng hoạt động thì khỏe. Xây dựng đội ngũ là vừa có đức vừa có tài, trong đó, cán bộ kiểm toán là phải lấy đức làm gốc để thực hiện nhiệm vụ”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội cũng mong muốn toàn ngành đoàn kết, thống nhất cao, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt; toàn ngành phải thực hiện nghiêm Chỉ thị của Ban Bí thư, của Thủ tướng Chính phủ, bắt tay ngay vào triển khai công việc sau kỳ nghỉ Tết, để đáp ứng yêu cầu công việc sắp tới.

Tiếp thu nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn nêu rõ, bước vào năm 2026, yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới ngày càng cao. Điều đó đòi hỏi KTNN phải quyết tâm hơn nữa, đổi mới hơn nữa trong việc xây dựng nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới phương thức kiểm toán nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

“KTNN đang cố gắng chuyển mạnh từ phương thức hậu kiểm, chọn mẫu sang phương thức tiền kiểm, kiểm soát thường xuyên, toàn diện theo thời gian thực”, ông Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh.