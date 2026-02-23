Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Chủ tịch Quốc hội: Kiểm toán từ sớm, từ xa để ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý thực hiện kiểm toán từ sớm, từ xa, sử dụng nghiệp vụ và nguồn thông tin đa chiều để tham mưu, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực ở các dự án lớn của đất nước.

Chiều 23/2 (mùng 7 tháng Giêng), nhân ngày làm việc đầu tiên của năm mới Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tới thăm và chúc Tết cán bộ, công chức Kiểm toán Nhà nước (KTNN).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá, năm 2025, KTNN đã có nhiều đổi mới, thực hiện chuyển đổi số, số hóa, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động kiểm toán…

232qh1.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc gặp. Ảnh: PV

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, năm qua, KTNN đã hoàn thành tốt kế hoạch kiểm toán tại các bộ, ngành, địa phương và kiến nghị xử lý tài chính khoảng 38.700 tỷ đồng và 128 triệu USD. Qua đó, hoạt động kiểm toán đã góp phần chủ động ngăn chặn vi phạm từ sớm, từ xa, nhất là những lĩnh vực nhạy cảm.

Ghi nhận, biểu dương kết quả của KTNN, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Vì vậy, KTNN cần tập trung cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết trong toàn ngành, đi sâu đi sát hơn nữa, để KTNN xứng đáng là công cụ sắc bén, hữu hiệu của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, KTNN cần thực hiện kiểm toán từ sớm, từ xa, sử dụng nghiệp vụ và nguồn thông tin đa chiều để chủ động tham mưu, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực ở các dự án lớn của đất nước.

Đồng thời, KTNN phải đổi mới phương thức kiểm toán theo hướng “gọn, sát, chất lượng”. Muốn như vậy, KTNN phải thực hiện nghiêm Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội; tiếp tục đổi mới tư duy để hoạt động kiểm toán hiệu quả hơn.

232qh3.jpg
Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn phát biểu. Ảnh: PV

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ kiểm toán. “Cán bộ kiểm toán phải thực hiện theo lời dạy của Bác Hồ: Siêng học thì mau biết, siêng suy nghĩ thì có sáng kiến, siêng làm thì thành công, siêng hoạt động thì khỏe. Xây dựng đội ngũ là vừa có đức vừa có tài, trong đó, cán bộ kiểm toán là phải lấy đức làm gốc để thực hiện nhiệm vụ”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội cũng mong muốn toàn ngành đoàn kết, thống nhất cao, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt; toàn ngành phải thực hiện nghiêm Chỉ thị của Ban Bí thư, của Thủ tướng Chính phủ, bắt tay ngay vào triển khai công việc sau kỳ nghỉ Tết, để đáp ứng yêu cầu công việc sắp tới.

Tiếp thu nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn nêu rõ, bước vào năm 2026, yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới ngày càng cao. Điều đó đòi hỏi KTNN phải quyết tâm hơn nữa, đổi mới hơn nữa trong việc xây dựng nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới phương thức kiểm toán nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

“KTNN đang cố gắng chuyển mạnh từ phương thức hậu kiểm, chọn mẫu sang phương thức tiền kiểm, kiểm soát thường xuyên, toàn diện theo thời gian thực”, ông Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh.

Luân Dũng
#Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn #kiểm toán #tham nhũng #tiêu cực #cán bộ #lấy đức làm gốc #Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn

Xem thêm

Cùng chuyên mục