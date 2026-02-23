Chủ tịch Quốc hội: 2026 là năm phải bứt phá để phát triển đất nước

TPO - "Chúng ta phải đoàn kết, chung sức, chung lòng vượt qua mọi khó khăn thách thức để ngày càng nâng cao vai trò, vị trí của Quốc hội, của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban, của Văn phòng Quốc hội lên một tầm cao mới”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ.

Sáng 23/2, trong ngày làm việc đầu tiên sau Tết Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì gặp mặt các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan của Quốc hội.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ, Tết năm nay, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân khắp mọi miền đất nước ta đều trong khí thế phấn khởi, cộng với thời tiết rất đẹp đã tạo cho mùa xuân Bính Ngọ năm 2026 rất vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu. Ảnh: Quang Khánh

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, năm 2026 là năm phải bứt phá để phát triển đất nước, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, năm đầu tiên thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026 - 2030. Do đó, Đảng ủy Quốc hội, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải có một chương trình hành động rất cụ thể để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Đồng thời, phải lãnh đạo, chỉ đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031; chuẩn bị từ sớm, từ xa cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 6/4/2026…

"Chúng ta phải đoàn kết, chung sức, chung lòng vượt qua mọi khó khăn thách thức để ngày càng nâng cao vai trò, vị trí của Quốc hội, của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban, của Văn phòng Quốc hội lên một tầm cao mới, đáp ứng được yêu cầu trong công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Quang Khánh

Trước đó, báo cáo tại cuộc gặp mặt, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 diễn ra trong không khí đầm ấm, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Nhân dân phấn khởi về thành công của Đại hội XIV của Đảng.

Ngay từ đầu năm, kinh tế nước ta tăng trưởng tích cực trên nhiều ngành, lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định; lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp, các cân đối lớn được bảo đảm. Tín dụng tăng trưởng cao, thu NSNN ước đạt 370,7 nghìn tỷ đồng, tăng 20,4% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 38,9% so với cùng kỳ…

Các cơ quan thực hiện tốt công tác chăm lo đón Tết cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, đúng quy định.

Khối lượng công việc ngay sau Tết 2026 là rất lớn, với nhiều nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Do đó, Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quan tâm, chỉ đạo để tổ chức thành công cuộc bầu cử; các cơ quan của Quốc hội tập trung triển khai ngay các chương trình công tác năm 2026, chủ động từ sớm từ xa, bảo đảm tiến độ, chất lượng; khẩn trương thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng…