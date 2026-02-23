Lái đò vòi tiền, nói lời thô tục với du khách chùa Hương

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Trần Hoàng
TPO - Hợp tác xã dịch vụ du lịch Chùa Hương vừa ban hành quyết định cắt chở khách tới hết mùa lễ hội 2026 đối với 2 lái đò có hành vi thu phụ phí và có lời lẽ mất lịch sự.

Ngày 23/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 cho biết, Hợp tác xã dịch vụ du lịch Chùa Hương vừa ban hành quyết định cắt chở khách tới hết mùa lễ hội 2026 đối với 2 lái đò.

Cụ thể, lái đò P.T.H (số thẻ 298...) có hành vi xin thêm 300 nghìn đồng ngoài phí theo quy định và có hành vi nói năng mất lịch sự đối với du khách; lái đò N.T.A (số thẻ 376...) có hành vi tự ý chở khách không thông qua sự phân công của ban điều hành Hợp tác xã.

Theo Ban Tổ chức lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026, năm nay với mục tiêu: An toàn – Thân thiện – Chất lượng, bên cạnh yếu tố đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách, vấn đề thân thiện và chất lượng cũng được các Ban Tổ chức hết sức quan tâm.

Trong đó, yếu tố nâng cao trải nghiệm của du khách là yếu tố then chốt, góp phần tạo nên thành công chung của lễ hội. Do đó, Ban Tổ chức quán triệt chung các lực lượng phục vụ, tổ chức lễ hội sẽ xử lý nghiêm, đủ sức răn đe đối với các hành vi vi phạm, gây bức xúc cho du khách đến với Lễ hội Du lịch chùa Hương 2026.

Trước đó, qua cổng thông tin iHanoi, Ban Tổ chức nhận được phản ánh của du khách về việc bị lái đò P.T.H vòi tiền, chặt chém số tiền 500 nghìn đồng mặc dù nhóm đã trả chi phí theo quy định.

Ngay sau khi có phản ánh, Ban Tổ chức đã yêu cầu Hợp tác xã dịch vụ du lịch Chùa Hương khẩn trương tìm hiểu làm rõ và xử lý nghiêm và phản hồi ngay tới du khách.

Trần Hoàng
