Phát hiện 2 thi thể cùng ô tô dưới kênh ở Gia Lai

Trương Định
TPO - Trưa 23/2, ông Mai Xuân Hậu - Chủ tịch UBND xã Bình An (tỉnh Gia Lai) cho biết, địa phương vừa phát hiện 2 thi thể (1 nam, 1 nữ) cùng một ô tô dưới kênh Văn Phong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h30 sáng nay, chính quyền xã Bình An nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện 1 thi thể nam giới (không rõ lai lịch) vướng vào cống ở kênh Văn Phong, thôn Phú Lạc.

Lực lượng chức năng sau đó tổ chức tìm kiếm xung quanh và phát hiện một ô tô chìm dưới kênh, cách vị trí tìm thấy thi thể khoảng 100m.

Tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, lực lượng chức năng tiến hành cắt nước trên tuyến kênh để dò tìm. Quá trình rà soát, họ phát hiện thêm một thi thể nữ giới, cách vị trí chiếc xe khoảng 1km.

z7555970169879-d9e39f813a436bf36a9aa85a42d543ec.jpg
Trục vớt chiếc ô tô.
z7555935615729-fa0597ee62f39153cdfb06e64220d7de.jpg

Theo Chủ tịch xã Bình An, qua xác minh ban đầu, nạn nhân nam tên C.V.B (SN 2001, ở xã KBang, tỉnh Gia Lai); nạn nhân nữ tên T.T.N.H (SN 1995, ở xã Kon Giang, tỉnh Gia Lai).

Hiện cơ quan công an đang làm rõ nguyên nhân vụ việc.

