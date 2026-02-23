TPHCM xử lý hơn 10 nghìn trường hợp vi phạm giao thông dịp Tết

TPO - Trong 9 ngày nghỉ Tết (từ ngày 13/2 đến 21/2), Công an TPHCM đã phát hiện, xử lý hơn 10.200 trường hợp vi phạm; tạm giữ 5 ô tô, 4.636 mô tô và 301 phương tiện khác; thông báo phạt nguội hơn 970 trường hợp; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 950 trường hợp, trừ điểm giấy phép lái xe 1.641 trường hợp.

Ngày 23/2, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TPHCM thông tin về tình hình giao thông trên địa bàn trong những ngày Tết. Theo đó, trong đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phòng CSGT đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, góp phần giữ ổn định giao thông, phục vụ người dân vui Xuân, đón Tết an toàn.

CSGT TPHCM đo nồng độ cồn người đi đường những ngày Tết.

Xuyên suốt thời gian cao điểm, lực lượng CSGT duy trì trực 24/24h, vận hành hiệu quả Tổ Điều hành giao thông thành phố; tiếp nhận, xử lý thông tin qua hệ thống camera, các kênh phát thanh VOV, VOH, đường dây nóng và hệ thống giám sát trên tuyến Quốc lộ 1 của Cục Cảnh sát giao thông.

Tại các cửa ngõ ra vào Thành phố và các tuyến cao tốc trọng điểm như Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và Cao tốc TPHCM - Trung Lương, lực lượng chức năng chủ động điều tiết, phân luồng, xử lý nhanh các sự cố phát sinh. Nhờ đó, trong 9 ngày nghỉ Tết, tình hình giao thông cơ bản được kiểm soát, không xảy ra ùn tắc kéo dài, phức tạp.

Đặc biệt, trong đêm Giao thừa và các hoạt động lễ hội như bắn pháo hoa, đường hoa – đường sách, chợ hoa xuân, CSGT đã bố trí lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, điều tiết giao thông tại khu vực tập trung đông người, phục vụ nhu cầu vui Xuân của người dân.

Song song công tác điều hòa giao thông, lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn như vi phạm nồng độ cồn, ma túy, chở quá tải.

Riêng chuyên đề nồng độ cồn và ma túy, lực lượng đã xử lý hơn 4.800 trường hợp (trong đó 4.798 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 23 trường hợp vi phạm ma túy); đồng thời phát hiện, xử lý 4 trường hợp vi phạm quá tải. Việc kiểm tra quyết liệt, xuyên suốt được đánh giá tạo hiệu ứng răn đe mạnh mẽ, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông trong dịp Tết.

Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trên địa bàn thành phố xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông (kể cả va chạm), làm 12 người tử vong và 16 người bị thương. So với cùng kỳ Tết Ất Tỵ 2025, số vụ giảm 6 vụ (giảm 18%), số người chết giảm 9 người (giảm 43%). Tai nạn đường sắt và đường thủy nội địa không xảy ra.

Thời gian tới, Phòng CSGT TPHCM sẽ tiếp tục duy trì tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ vững trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.