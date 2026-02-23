Nổ lò phốt pho trong khu công nghiệp ở Lào Cai, một người tử vong

TPO - Lò sản xuất phốt pho của Công ty TNHH Phốt Pho Vàng Việt Nam xảy ra sự cố nghiêm trọng, khiến một người tử vong.

Vài khoảng hơn 12h hôm nay (23/2), lò sản xuất phốt pho của Công ty TNHH Phốt Pho Vàng Việt Nam tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai xảy ra sự cố nghiêm trọng, khiến một người tử vong.

Nạn nhân tử vong được xác định là anh Vàng Văn Lâm (SN 1991, xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai).

Vụ nổ được ghi lại từ xa.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc do nổ vỏ kép bồn tinh chế. Nước trong bồn bị cạn dẫn tới cháy phốt pho bên trong. Sau sự cố, phốt pho nóng chảy tràn xuống bồn an toàn đặt phía dưới gầm bồn tinh chế. Áp lực và nhiệt lượng lớn khiến một phần mái tôn của xưởng thành phẩm bị sập, nhiều thiết bị hư hỏng nặng.

Đồn Công an Tằng Loỏng (Công an tỉnh Lào Cai) cho biết, ngay khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp dập tắt đám cháy, tổ chức cứu nạn và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, 1 nạn nhân không qua khỏi.

Hiện trường vụ nổ.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, tiếp tục công tác cứu nạn và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

