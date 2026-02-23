Ninh Bình đón hơn 2,3 triệu lượt khách 9 ngày Tết

TPO - Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 ghi dấu một cột mốc mới của du lịch Ninh Bình với hơn 2,3 triệu lượt khách trong 9 ngày, doanh thu ước đạt hơn 2.450 tỷ đồng. Những con số tăng trưởng đột biến không chỉ phản ánh sức hút của vùng đất di sản mà còn cho thấy hiệu quả từ chiến lược làm mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Theo thống kê của ngành du lịch Ninh Bình, từ ngày 14-22/2 (27 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), toàn tỉnh ước đón hơn 2,3 lượt khách, tăng 81,4% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách nội địa đạt gần 2 triệu lượt, khách quốc tế đạt gần 380.000 lượt. Tổng doanh thu ước đạt hơn 2.450 tỷ đồng.

Lượng khách tập trung đông tại các điểm đến trọng điểm như Quần thể danh thắng Tràng An, Chùa Bái Đính, Tam Cốc - Bích Động, Phố cổ Hoa Lư, Khu du lịch sinh thái Thung Nham…

Đặc biệt, trong hai ngày mùng 3 và mùng 4 Tết, thời tiết thuận lợi và hiệu ứng truyền thông lan tỏa mạnh, một số khu, điểm du lịch ghi nhận hiện tượng quá tải cục bộ. Tuy nhiên, các đơn vị đã kịp thời điều tiết, thậm chí tạm dừng bán vé thuyền tại thời điểm cao điểm để đảm bảo an toàn.

Hoạt cảnh tại Thung Nham. Ảnh: N.L.

Tại Thung Nham, 9 ngày Tết đón khoảng 100.000 lượt khách; riêng mùng 4 và mùng 5 đạt gần 15.000 lượt/ngày. Đơn vị này tổ chức mini show “Khúc hát thiên nhiên”, chương trình nghệ thuật “Xuân dẫn lối”, kết hợp không gian sinh thái, tiểu cảnh Tết và các hoạt động check-in, tạo nên trải nghiệm đa tầng cho du khách.

Ở Tam Cốc - Bích Động, sự kiện “Khai dòng Tam Cốc” với nghi thức rước nước, diễu hành xe điện và chương trình nghệ thuật trên sông đã tạo điểm nhấn giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Công tác bán vé, điều phối thuyền, đảm bảo an ninh trật tự được triển khai đồng bộ, chuyên nghiệp.

Tại Phố cổ Hoa Lư, các show thực cảnh “Anh hùng cờ lau” tái hiện lịch sử hào hùng vùng Cố đô thu hút đông đảo người xem. Cùng với đó, gần 150 chợ hoa xuân, các hoạt động gói bánh chưng, trò chơi dân gian… được tái hiện trên toàn tỉnh, góp phần kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách.

Những điểm đến mới như Thung Ui nhanh chóng gây chú ý nhờ kết hợp cảnh sắc nguyên sơ với câu chuyện lịch sử, văn hóa đặc sắc, cho thấy hướng đi đa dạng hóa sản phẩm đang phát huy hiệu quả.

Theo ông Bùi Văn Mạnh - Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình, kỳ nghỉ Tết được xác định là “cơ hội vàng” để quảng bá hình ảnh địa phương. Kết quả tăng trưởng ấn tượng đầu năm là tín hiệu tích cực cho mục tiêu năm 2026 là đón trên 20 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế trên 3 triệu lượt.

Ngành du lịch sẽ tập trung kéo dài thời gian lưu trú (năm 2025 đạt 4,4 triệu lượt khách lưu trú, năm 2026 kỳ vọng tăng khoảng 20%), đồng thời nâng cao chất lượng doanh thu thông qua phát triển sản phẩm du lịch đêm, trải nghiệm sinh thái chuyên sâu, tăng cường chuyển đổi số, liên kết vùng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.