Hà Nội: Ga tàu, sân bay nườm nượp người sau Tết

TPO - Chiều tối 22/2 (mùng 6 Tết) các đoàn tàu nối nhau về ga Hà Nội; sân bay Nội Bài phục vụ gần 124.550 lượt khách - kỷ lục của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đánh dấu cao điểm người dân trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ dài.

Ga Hà Nội đông kín phương tiện chờ đón khách. Mỗi khi tàu về, dòng người kéo va li, ba lô, lỉnh kỉnh quà quê nối dài từ ke ga ra phía ngoài. Các đoàn tàu từ phía Nam, Hải Phòng, Lào Cai liên tục cập bến, đưa hàng chục nghìn người từ quê và các điểm du lịch trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết.

Dịp Tết năm nay, ngành đường sắt tổ chức chạy 906 chuyến tàu trên tuyến Hà Nội - TPHCM. Ảnh: BXD.

Dù lượng khách rất đông, khu vực ke ga không rơi vào tình trạng ùn ứ. Hành khách được hướng dẫn xếp hàng, lần lượt lên cầu vượt bộ hành để ra ngoài ga. Nhiều người cho biết, chuyến đi khá thuận lợi, chỉ vất vả nhất là khâu mang theo nhiều hành lý sau Tết.

Đại diện Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, dịp Tết năm nay ngành đường sắt tổ chức chạy 906 chuyến tàu trên tuyến Hà Nội - TPHCM, cung ứng khoảng 384.000 chỗ. Trên các tuyến khác, có thêm 988 chuyến tàu với khoảng 377.700 chỗ.

Tính đến ngày 20/2 (mùng 4 Tết), toàn ngành đã bán được gần 591.000 vé, trong đó chiều từ Hà Nội đi TPHCM đến hết ngày mùng 8 Tết (24/2) về cơ bản đã bán hết vé, cho thấy nhu cầu đi lại của người dân vẫn duy trì ở mức rất cao trong suốt kỳ nghỉ.

Hôm nay cũng là ngày cao điểm đón khách của ngành hàng không. Theo thống kê của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, ngày 22/2, lưu lượng hành khách qua cảng đạt gần 124.550 lượt - mốc kỷ lục của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, trong đó có gần 48.840 lượt khách quốc tế và hơn 75.700 lượt khách nội địa. Số chuyến bay cất hạ cánh trong ngày lên tới 702 lượt, gồm 317 chuyến quốc tế và 385 chuyến nội địa.

Lưu lượng hành khách qua sân bay Nội Bài đạt gần 124.550 lượt - mốc kỷ lục của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Ảnh: NIA.

Thống kê từ ngày 17-22/2, sân bay Nội Bài ước tính phục vụ gần 737.300 lượt khách, tăng 12% với 4.530 chuyến bay, tăng gần 16% so với cùng kỳ.