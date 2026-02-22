Tết sum vầy tại The Empyrean Cam Ranh Beach Resort

TP - Nép mình bên bờ Bãi Dài thơ mộng một trong những bãi biển đẹp và nguyên sơ bậc nhất Cam Ranh The Empyrean Cam Ranh Beach Resort là điểm đến lý tưởng cho những kỳ nghỉ thư thái mang đậm tinh thần gắn kết. Với không gian mở khoáng đạt, phong cách thiết kế tinh tế và hệ thống tiện ích dành cho gia đình khu nghỉ dưỡng không chỉ là nơi nghỉ ngơi mà còn là nơi lưu giữ những khoảnh khắc sum vầy đáng nhớ.

Mỗi dịp Tết đến xuân về The Empyrean Cam Ranh lại trở thành điểm hẹn của những giá trị truyền thống được tái hiện một cách nhẹ nhàng và tinh tế. Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 khu nghỉ dưỡng giới thiệu chương trình Tết Quê Sum Vầy như một lời mời gọi du khách tạm rời xa nhịp sống hối hả để trở về với không khí Tết xưa trong không gian biển yên bình và trong lành.

Không gian Tết gợi nhắc ký ức xuân xưa

Nhiều hoạt động vui chơi giải trí diễn ra suốt dịp Tết Nguyên đán

Ngay từ những ngày đầu năm mới The Empyrean Cam Ranh khoác lên mình sắc xuân rực rỡ với concept Chợ Quê Hoài Niệm Tết Việt. Toàn bộ khu vực sảnh chính và các không gian công cộng được trang trí bằng hoa mai hoa cúc sắc đỏ may mắn cùng những chất liệu mộc mạc quen thuộc gợi nhớ hình ảnh làng quê Việt mỗi độ xuân về.

Giữa không gian nghỉ dưỡng hiện đại những góc Tết truyền thống hiện lên vừa thân thương vừa tinh tế tạo nên bầu không khí ấm áp gần gũi. Du khách dễ dàng bắt gặp hình ảnh các gia đình dạo bước chụp ảnh lưu niệm cùng nhau tận hưởng nhịp Tết chậm rãi đúng nghĩa của sự sum vầy.

Phiên chợ quê mang hương vị Tết về bên biển

Chương trình ẩm thực đa dạng từ Âu đến Á và món ăn ngày Tết truyền thống

Một trong những điểm nhấn giàu cảm xúc của chương trình Tết Quê Sum Vầy là phiên chợ quê ngày Tết diễn ra từ mùng Hai đến mùng Năm. Không gian chợ được tái hiện rộn ràng bên khu vực hồ bơi nơi du khách có thể thưởng thức các món ăn truyền thống quen thuộc như bánh xèo gỏi cuốn, nem nướng, phở cùng những thức uống dân dã mang hương vị Tết.

Giữa nắng gió Cam Ranh phiên chợ quê không chỉ là nơi thưởng thức ẩm thực mà còn là nơi cả gia đình cùng quây quần trò chuyện và cảm nhận rõ nét tinh thần Tết Việt mộc mạc nhưng đầy ấm áp.

Hoạt động vui xuân dành cho cả gia đình

Xuyên suốt kỳ nghỉ Tết, The Empyrean Cam Ranh tổ chức chuỗi hoạt động vui xuân hàng ngày dành riêng cho khách lưu trú. Các trò chơi dân gian nhảy sạp hoạt náo ngày Tết mang đến bầu không khí rộn ràng trong khi các hoạt động sáng tạo như vẽ túi tote, tô tượng, heo đất, chú hề bong bóng lại đặc biệt thu hút các em nhỏ.

Bên cạnh đó các buổi Foam Party bên hồ bơi diễn ra mỗi chiều mang đến những khoảnh khắc vui tươi sôi động nơi cả gia đình cùng hòa mình vào không khí lễ hội trong làn nước mát và nắng xuân dịu nhẹ.

Gìn giữ giá trị văn hóa qua những trải nghiệm Tết Việt

Không chỉ dừng lại ở vui chơi giải trí chương trình Tết Quê Sum Vầy còn mang đến những trải nghiệm văn hóa giàu ý nghĩa. Hoạt động ông đồ cho chữ đầu xuân gửi gắm những lời chúc may mắn an lành trong năm mới. Nghệ thuật tò he mang ký ức tuổi thơ trở lại giữa không gian nghỉ dưỡng trong trẻo.

Đặc biệt các workshop gói bánh chưng và làm bánh dành cho trẻ em giúp các gia đình cùng nhau trải nghiệm những phong tục Tết truyền thống qua đó nuôi dưỡng sự kết nối giữa các thế hệ và lưu giữ những kỷ niệm đầu năm đáng nhớ.

Âm nhạc ẩm thực và khoảnh khắc giao thừa đáng nhớ

Khi màn đêm buông xuống không gian The Empyrean Cam Ranh trở nên ấm cúng với các đêm nhạc truyền thống và acoustic ngoài trời. Những giai điệu nhẹ nhàng hòa cùng tiếng sóng biển tạo nên khung cảnh thư thái lý tưởng cho những buổi tối sum vầy.

Ẩm thực Tết tại khu nghỉ dưỡng cũng là điểm nhấn không thể bỏ qua với buffet sáng đầu năm kèm lì xì may mắn set menu Tết Việt phục vụ xuyên suốt mùa lễ hội cùng các đêm buffet chủ đề Việt Nam và quốc tế. Khoảnh khắc thiêng liêng nhất của mùa xuân được đánh dấu bằng đêm giao thừa trang trọng với tiệc trà bánh mứt champagne pháo hoa chào năm mới và lì xì khai xuân dành cho những vị khách đầu tiên.