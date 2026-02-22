Quảng Ninh, Hải Phòng 'hái ra tiền'

TPO - Trong 9 ngày Tết Bính Ngọ 2026, tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng đều ghi nhận đón hơn 1 triệu lượt khách tham quan các danh thắng, di sản, di tích lịch sử, văn hóa. Quảng Ninh có doanh thu hơn 3.172 tỷ đồng từ các hoạt động du lịch.

Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, tỉnh Quảng Ninh ước đón 1,12 triệu lượt khách, trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 248.000 lượt. Tổng thu du lịch ước đạt 3.172 tỷ đồng.

Đáng chú ý, dòng khách đầu năm tập trung mạnh vào các điểm du lịch tâm linh và di sản. Khu di tích và danh thắng Yên Tử ước đón khoảng 171.000 lượt khách, tăng đột biến đạt 221% so với cùng kỳ năm 2025.

Chùa Ba Vàng ước đón khoảng 160.000 lượt (đạt 139%), chùa Cái Bầu đón khoảng 158.000 lượt (đạt 122%), đền Cửa Ông ước đạt 79.000 lượt, bằng 101% cùng kỳ năm 2025.

Ở nhóm di sản, văn hóa lịch sử, Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Bạch Đằng ước đón khoảng 104.000 lượt. Khu di tích nhà Trần đón khoảng 81.000 lượt, Bảo tàng Quảng Ninh ghi nhận khoảng 8.000 lượt khách.

Khách du lịch tham quan Yên Tử (Quảng Ninh) dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ảnh: Quốc Nam.

Trong khi đó, các điểm vui chơi, nghỉ dưỡng cũng duy trì lượng khách ổn định. Vịnh Hạ Long đón khoảng 79.000 lượt khách, Sun World Hạ Long đón khoảng 13.000 lượt. Tại khu vực cửa khẩu, lượng khách nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái ước đạt khoảng 35.000 lượt.

Với hơn 3.172 tỷ đồng doanh thu chỉ trong 9 ngày nghỉ Tết, Quảng Ninh tiếp tục khẳng định sức hút của một trung tâm du lịch lớn phía Bắc, nơi dòng khách đầu xuân hội tụ giữa không gian di sản, tâm linh và các sản phẩm vui chơi giải trí hiện đại.

Tại Hải Phòng ghi nhận đón hơn 1 triệu lượt du khách đến tham quan, vãn cảnh, du xuân trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, tăng 52% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, hơn 103.000 lượt khách quốc tế và hơn 973.000 lượt khách nội địa. Doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 882.636 tỷ đồng.

Các địa điểm tham quan, du lịch di sản, văn hóa thu hút khách du lịch nổi bật như: Vịnh Lan Hạ, Côn Sơn - Kiếp Bạc, Đền Chu Văn An, Chùa Nhẫm Dương, Văn miếu Mao Điền, Đền Tranh, Khu di tích Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, Khu di tích Bạch Đằng Giang, Đền tưởng niệm Vương triều Mạc, Từ Lương Xâm, Đền Nghè, Tháp Tường Long...

Nguyên nhân lượng khách du lịch tăng cao tại Hải Phòng do sau sáp nhập, dư địa tài nguyên, danh thắng phong phú, đa dạng, hấp dẫn người dân và du khách thập phương.

Trước trong và sau Tết, thành phố tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, nghệ thuật sôi động dài ngày. Nhiều di tích, danh thắng được trang trí tạo điểm nhấn, điểm check-in hấp dẫn...

Khách du lịch tham quan khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc.

Tại Lạng Sơn, trong 9 ngày nghỉ Tết, khách du lịch tới Lạng Sơn ước đạt 140.000 lượt, tăng 50%. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 12.000 lượt, khách nội địa ước đạt 128.000 lượt, tổng thu từ du lịch ước đạt 150 tỷ đồng.

Theo Sở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn, việc du khách đến xứ Lạng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ tăng 50% so với cùng kỳ 2025 là do tỉnh tổ chức thành công chuỗi hoạt động lễ hội hoa đào và quảng bá tốt di sản văn hóa công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn.

Một số hoạt động văn hóa, du lịch trước, trong và sau Tết hấp dẫn như: Lễ hội Hoa Đào xứ Lạng năm 2026; giải chạy “Cung đường Hoa Đào” và trưng bày chuyên đề: “Di sản văn hoá vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn”, khai mạc các lễ hội xuân…