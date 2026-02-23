Nghệ An, Hà Tĩnh 'bội thu' dịp Tết

TPO - Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh ước đón trên 500.000 lượt khách tham quan. Riêng tỉnh Nghệ An, tổng thu từ du lịch đạt khoảng hơn 500 tỷ đồng.

Ngày 23/2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cho biết, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Nghệ An ước đón khoảng 367.000 lượt khách tham quan, trong đó có 185.000 lượt khách lưu trú. Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 500 tỷ đồng. Kết quả này cho thấy Nghệ An ngày càng có sức hút và trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách.

9 ngày nghỉ Tết, Nghệ An đón khoảng 367 nghìn lượt khách tham quan.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An, kỳ nghỉ Tết năm nay kéo dài 9 ngày có thời tiết thuận lợi, thích hợp để người dân và du khách du Xuân, tham quan, trải nghiệm. Điểm nhấn là màn bắn pháo hoa kéo dài 15 phút diễn ra trong thời khắc Giao thừa của năm cũ và năm mới tại Quảng trường Hồ Chí Minh đã thu hút đông đảo nhân dân, du khách đến chiêm ngưỡng.

Những ngày đầu năm mới, tại các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều lễ hội, nhiều chương trình văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân. Nhiều giải thể thao, trò chơi dân gian cũng được tổ chức sôi động; tạo sân chơi lành mạnh cho người dân, du khách; gia tăng lượng khách sử dụng các dịch vụ du lịch.

Trong dịp Tết Nguyên đán, du lịch tâm linh và văn hóa - lịch sử cũng thu hút đông đảo người dân và du khách. Nhiều Khu du lịch, đền chùa có lượng lớn du khách ghé thăm như: Đền Ông Hoàng Mười đón gần 120 nghìn lượt khách; Quảng trường Hồ Chí Minh thu hút gần 50 nghìn lượt; Khu Di tích Kim Liên và đền thờ Hoàng đế Quang Trung đón gần 20.000 lượt. Nhiều Khu Di tích lịch sử, đền chùa nổi tiếng của Nghệ An cũng ghi nhận lượng khách tăng cao trong dịp đầu năm như: Khu Di tích lịch sử Truông Bồn; đền Cờn, đền Quả Sơn, chùa Đại Tuệ, chùa Phúc Lạc…

Các khu du lịch sinh thái miền Tây xứ Nghệ tiếp tục khởi sắc, thu hút đông du khách về trong dịp Tết Nguyên đán 2026.

Các điểm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và du lịch cộng đồng khu vực miền Tây xứ Nghệ tiếp tục khởi sắc, đón nhiều đoàn du khách về trải nghiệm như: Khu du lịch sinh thái và khách sạn Hòn Mát đón hơn 700 lượt khách; Do Luong Legend Camping & Resort đón gần 1.200 lượt…

Tại Hà Tĩnh, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các khu, điểm du lịch trên địa bàn đã đón hơn 210.000 lượt khách, trong đó khách lưu trú đạt khoảng 35.000 lượt.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh, nhiều điểm du lịch tâm linh và di tích lịch sử tiếp tục là lựa chọn hàng đầu của du khách trong dịp đầu năm. Nổi bật là chùa Hương Tích đón khoảng 35.000 lượt khách; đền Chợ Củi trên 35.000 lượt; Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc khoảng 18.000 lượt; đền Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu đón gần 18.000 lượt khách.

Chùa Hương Tích đón khoảng 35.000 lượt khách ghé thăm đầu năm 2026.

Không chỉ dừng lại ở tham quan trong ngày, lượng khách lựa chọn Hà Tĩnh làm điểm dừng chân nghỉ dưỡng cũng tăng đáng kể. Tổng lượt khách lưu trú đạt khoảng 35.000 lượt, trong đó có 355 lượt khách quốc tế.

Việc đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, từ nghỉ dưỡng biển, du lịch sinh thái đến du lịch văn hóa, tâm linh đã góp phần kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Các cơ sở lưu trú trên địa bàn chủ động nâng cấp cơ sở vật chất, đảm bảo chất lượng dịch vụ và an toàn vệ sinh thực phẩm, tạo ấn tượng tích cực đối với du khách trong và ngoài nước.