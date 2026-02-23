Silk Path Hotel Hanoi - Nhịp Hà Thành giữa lòng phố cổ

Với du khách đến Hà Nội, một hành trình trọn vẹn không chỉ là những bước chân khám phá mà còn là sự cân bằng hài hòa giữa nghỉ ngơi và nhịp sinh hoạt. Tọa lạc tại 195 - 199 Hàng Bông, Silk Path Hotel Hanoi thuộc hệ thống Silk Path Hotels & Resorts mang đến trải nghiệm lưu trú tinh tế, đồng hành cùng du khách trong từng khoảnh khắc tại Thủ đô.

Silk Path Hotels & Resorts

Từ khách sạn, chỉ vài phút di chuyển là có thể đến với Quảng trường Ba Đình (8 phút), Hồ Gươm (7 phút) hay Nhà tù Hỏa Lò (4 phút), để hành trình trong ngày diễn ra dễ dàng và thuận lợi.

Đi cùng lợi thế vị trí vàng là hệ thống dịch vụ được đồng bộ, chất lượng cao, phù hợp cho những du khách có lịch trình dày. Không gian ẩm thực ngay trong khách sạn mang đến sự tiện lợi và an tâm cho mỗi bữa ăn. Nhà hàng Bellissimo phục vụ các món Việt, Á, Âu, trong khi La Soie de Hanoi là không gian cho buffet sáng với khung giờ từ 6:30 sáng, đáp ứng nhu cầu khởi hành sớm.

Khi hành trình trong ngày khép lại, sự tiện lợi nhường chỗ cho nhu cầu nghỉ ngơi - nơi cảm giác thư giãn trở thành ưu tiên hàng đầu. 106 phòng nghỉ tại Silk Path Hotel Hanoi được thiết kế thanh lịch, tạo cảm giác dễ chịu.

Silk Path Hotels & Resorts

Các không gian tiện ích như Reading Lounge, phòng gym, jacuzzi, phòng xông hơi steam & sauna (*) ngay tại khách sạn sẽ giúp khách hàng thư giãn và tái tạo năng lượng xuyên suốt thời gian lưu trú.

Bên cạnh những khoảng nghỉ riêng tư, Silk Path Hotel Hanoi cũng đáp ứng nhu cầu gặp gỡ và kết nối diễn ra song song trong hành trình của nhiều du khách. Silk Path Hotel Hanoi sở hữu 4 phòng họp với tổng sức chứa 70 khách, đa dạng về quy mô và cách bố trí, đáp ứng từ các buổi họp nhóm nhỏ đến những phiên thảo luận chuyên đề.

Năm 2025, đánh dấu 15 năm hoạt động, khách sạn hoàn thiện việc nâng cấp hệ thống phòng họp theo phong cách Indochine, sử dụng các chất liệu đậm dấu ấn Hà Thành, kết hợp hệ thống âm thanh - ánh sáng hiện đại. Không gian được định hình theo tinh thần trang nhã và chuyên nghiệp, đáp ứng tốt các buổi họp doanh nhân và sự kiện quy mô vừa ngay trong lòng phố cổ.

Sau khi hoàn tất quá trình nâng cấp hệ thống phòng họp, Silk Path Hotel Hanoi đã là nơi diễn ra các hoạt động điểm nhấn. Trong đó, Rendezvous Hà Nội (26.12.2025) là dịp gặp gỡ giữa Silk Path và các đối tác vào cuối năm 2025, diễn ra trong không gian mang tinh thần giao lưu và gợi nhắc nét hoài cổ của Thủ đô. Tiếp nối là lễ công bố Hệ thống giải đấu Hanwha Life - VGA Junior Tour 2026 (23.01.2026) do Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA) tổ chức, ghi dấu khách sạn như một điểm hẹn cho các sự kiện chuyên đề và hoạt động kết nối ngay tại trung tâm Hà Nội.

Lễ công bố Hệ thống giải đấu Hanwha Life - VGA Junior Tour 2026 tại Silk Path Hotel Hanoi Ảnh: Vietnam Golf Association

Rendezvous Hanoi - Buổi gặp gỡ ấm áp cuối năm giữa Silk Path và các đối tác Ảnh: Silk Path Hotels & Resorts

Tiếp nối chặng đường phát triển, trong năm 2026, khách sạn hoàn thiện quá trình nâng cấp hệ thống phòng nghỉ với gam xanh rêu trầm cùng những mảng phù điêu gợi hình cánh đào phương Bắc. Tất cả hướng đến một trải nghiệm lưu trú trọn vẹn hơn, nơi du khách cảm nhận trọn nhịp sống sôi động mà vẫn đầy sâu lắng của Thủ đô

Giữa trung tâm Hà Nội, qua chặng đường 16 năm hoạt động, Silk Path Hotel Hanoi đã và đang khẳng định vị thế như điểm dừng chân lý tưởng cho mọi du khách - nơi nghỉ dưỡng, tham quan và những nhu cầu thường nhật được kết nối hài hòa trong một hành trình trọn vẹn.

(*) Phòng gym, jacuzzi, phòng xông hơi steam & sauna đang tạm ngừng hoạt động để nâng cấp và bảo trì.