Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 sẽ có quy mô lớn, đa lĩnh vực

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu, Triển lãm Quốc phòng Quốc tế năm 2026 cần được tổ chức với yêu cầu cao hơn, quy mô chuyên nghiệp hơn và chiều sâu hợp tác rõ nét hơn, tương xứng vị thế ngày càng nâng cao của đất nước trên trường quốc tế.

Sáng 26/2, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị chuẩn bị tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3, năm 2026.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Quân chủng Phòng không-Không quân; Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng); Cục Khoa học quân sự (Bộ Quốc phòng); Cục Tài chính, Cục Tác chiến (Bộ Quốc phòng); Cục Quân huấn-Nhà trường (Bộ Tổng Tham mưu); Cục Bảo vệ An ninh Quân đội, Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị); Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel)...

Đề án Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3, năm 2026, do Thiếu tướng Phan Thị Hoài Vân, Phó chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng trình bày tại hội nghị tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta là độc lập, tự chủ và hội nhập; đa phương hóa, đa dạng hóa các mối quan hệ; là bạn, đối tác tin cậy của tất cả các nước, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị của nhau. Đồng thời, khẳng định sự trưởng thành, lớn mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng, uy tín của công nghiệp quốc phòng Việt Nam trong mối quan hệ với bạn bè quốc tế.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng phát biểu tại hội nghị.

Trong môi trường toàn cầu hóa có nhiều biến động, bất ổn, xung đột cục bộ, cạnh tranh địa chính trị giữa các nước lớn, Việt Nam đã truyền tải sâu sắc thông điệp “Hòa bình, Hữu nghị, Hợp tác cùng phát triển” đến cộng đồng quốc tế.

Trung tướng Hồ Quang Tuấn, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng phát biểu tại hội nghị.

Thiếu tướng Phan Thị Hoài Vân, Phó chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng trình bày Đề án.

Báo cáo của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng cho thấy, Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam đã trải qua 2 kỳ tổ chức (năm 2022, 2024) với quy mô ngày càng được mở rộng, chất lượng được nâng cao.

Triển lãm năm 2022, 2024 được tổ chức cùng chung loại hình triển lãm tổng hợp, trưng bày sản phẩm, mô hình trong nhà kết hợp sản phẩm thật tại khu vực ngoài trời, không trình diễn vũ khí, trang bị kỹ thuật (bắn đạn thật, bay biểu diễn…).

Các loại vũ khí, TBKT trưng bày của các doanh nghiệp CNQP thuộc 3 lĩnh vực: Hải quân, không quân, lục quân, kết hợp huy động trưng bày các sản phẩm có trong trang bị của Quân đội.

Năm 2024, có 3 quốc gia trưng bày sản phẩm thật: Hoa Kỳ (1 máy bay C-130, 2 máy bay A-10, 1 xe thiết giáp Stryker, 1 pháo M777); Liên bang Nga (Tổ hợp tên lửa chống tăng Kornet-EM trên xe Typhoon-K; xe chiến đấu bộ binh BMP-3M; tổ hợp chống UAV RB-504P-E; phương tiện ngầm tự hành MMT-300; Italy (máy bay huấn luyện TP-150)...

Các kết quả cho thấy Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam đã có những bước phát triển đáng kể qua 2 kỳ tổ chức, đạt được đều vượt mục đích yêu cầu đề ra, thu hút sự quan tâm rộng rãi của dư luận trong nước và cộng đồng quốc tế, được đánh giá là dấu mốc quan trọng khẳng định vị thế, uy tín và đường lối đối ngoại quốc phòng hòa bình, tự vệ của Việt Nam.

Triển lãm lần thứ 3 xác định một số đặc điểm nổi bật như: Quy mô lớn, đa lĩnh vực, kết hợp nhiều hoạt động (trưng bày sản phẩm, hội thảo - tọa đàm, diễn tập, trình diễn thực địa, gặp gỡ - kết nối doanh nghiệp; tính chính trị - đối ngoại cao), đúng dịp kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 / 22-12-2026).

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng kết luận hội nghị.

Trên cơ sở báo cáo của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và ý kiến phát biểu của đại diện các cơ quan, đơn vị, thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm trong công tác chuẩn bị của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Phát huy kết quả của 2 cuộc Triển lãm năm 2022, 2024, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu Tổng cục Công nghiệp quốc phòng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát toàn bộ Đề án, bảo đảm phù hợp, chặt chẽ, sát thực tế, có kế hoạch, thời gian cụ thể, tỉ mỉ cho từng giai đoạn cụ thể, bảo đảm hoàn thành Đề án trước ngày 3/3/2026, để trình Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và Thủ trưởng Tổng cục Chính trị. Đồng chí yêu cầu toàn bộ công tác chuẩn bị phải hoàn thành trong tháng 3, để triển khai các hoạt động liên quan đến Triển lãm bắt đầu từ tháng 4-2026.

Theo Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam không chỉ là sự kiện đối ngoại quốc phòng quy mô lớn, mà còn là dấu mốc khẳng định uy tín, năng lực tổ chức và tầm vóc hội nhập của Quân đội nhân dân Việt Nam trong môi trường hợp tác quốc phòng đa phương. Thành công của triển lãm góp phần lan tỏa thông điệp về một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, sẵn sàng hợp tác, minh bạch trong chính sách quốc phòng, đồng thời thể hiện trình độ phát triển của công nghiệp quốc phòng nước nhà.

Từ ý nghĩa đó, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu, Triển lãm Quốc phòng Quốc tế năm 2026 cần được tổ chức với yêu cầu cao hơn, quy mô chuyên nghiệp hơn và chiều sâu hợp tác rõ nét hơn, tương xứng vị thế ngày càng nâng cao của đất nước trên trường quốc tế.

Đây không chỉ là danh dự của Quân đội nhân dân Việt Nam, mà còn là danh dự, hình ảnh và uy tín quốc gia. Vì vậy, công tác chuẩn bị phải được tiến hành từ sớm, toàn diện, chặt chẽ, chu đáo trên mọi mặt, từ nội dung, lễ tân, đối ngoại, truyền thông đến hậu cần, kỹ thuật. Đặc biệt, việc bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người, phương tiện, trang bị và các hoạt động trong suốt thời gian diễn ra triển lãm phải được đặt lên hàng đầu, coi đó là yêu cầu xuyên suốt và không có ngoại lệ.

Sự trọng thị trong tổ chức, sự chuyên nghiệp trong điều hành và sự an toàn tuyệt đối trong mọi khâu chính là thước đo trực tiếp cho năng lực tổ chức, qua đó tiếp tục khẳng định Việt Nam là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh.