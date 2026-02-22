17 cơ sở giáo dục Đại học Việt Nam tham gia Triển lãm Giáo dục quốc tế khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

TPO - Bộ GD&ĐT cho biết, năm 2026, lần đầu tiên, Việt Nam chính thức tham gia và tổ chức Triển lãm Giáo dục Việt Nam (Vietnam Pavilion) tại Hội nghị và Triển lãm Giáo dục quốc tế khu vực châu Á – Thái Bình Dương (APAIE).

Sự kiện diễn ra từ ngày 23 - 27/2 tại Hồng Kông (Trung Quốc), thu hút khoảng 2.500 đại biểu đến từ hơn 65 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Được tổ chức lần đầu tiên tại Seoul (Hàn Quốc) cách đây tròn 30 năm, Hội nghị và Triển lãm APAIE là một trong bốn sự kiện quốc tế lớn nhất về giáo dục quốc tế toàn cầu, bên cạnh Hội nghị và Triển lãm NAFSA (Hoa Kỳ), EAIE (châu Âu) và AIEC (Australia).

Đoàn đại biểu giáo dục Việt Nam, do Bộ GD&ĐT chủ trì, chính thức khai trương Triển lãm Giáo dục Việt Nam tại APAIE 2026 vào ngày 23/2.

Lần đầu tiên, Việt Nam tham gia Triển lãm Giáo dục quốc tế khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Triển lãm Giáo dục Việt Nam tại APAIE 2026 quy tụ sự tham gia của 17 cơ sở giáo dục đại học và tổ chức giáo dục tiêu biểu, đại diện cho sự đa dạng và thế mạnh của hệ thống giáo dục Việt Nam nói chung và giáo dục đại học nói riêng...

Trong đó có: Nhóm các đại học lớn và cơ sở đào tạo trọng điểm, gồm Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh với thế mạnh về đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, nghiên cứu khoa học cơ bản và chuyển giao công nghệ, cùng Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) với thế mạnh trong đào tạo kinh tế, tài chính và phát triển bền vững.

Nhóm các cơ sở đào tạo kỹ thuật – công nghệ gồm Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Mỏ – Địa chất và Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh (HUTECH).

Nhóm các trường đại học quốc tế và các mô hình liên kết quốc tế gồm RMIT Việt Nam, Trường Đại học VinUni, Trường Đại học Fulbright Việt Nam, Trường Đại học Việt Nhật (Đại học Quốc gia Hà Nội), Trường Đại học Việt Đức, Viện Công nghệ châu Á (AIT) và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH);

Bên cạnh đó, còn có nhóm các trường như: Học viện Tài chính, Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh...

Sự tham gia của các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam tại APAIE 2026, dưới sự chủ trì của Bộ GD&ĐT, hướng tới các mục tiêu tăng cường tuyển sinh quốc tế cũng như thu hút các chuyên gia, giảng viên, nhà quản lý, nhà khoa học xuất sắc trên thế giới đến Việt Nam làm việc; quảng bá chất lượng giáo dục đại học và sau đại học của Việt Nam; thúc đẩy giao lưu, hợp tác quốc tế trong trao đổi giảng viên, sinh viên; tăng cường nhận diện và uy tín thương hiệu giáo dục đại học Việt Nam trên thị trường toàn cầu; tìm kiếm cơ hội hợp tác nghiên cứu và công bố quốc tế; và thu hút các nguồn lực và đối tác quốc tế tham gia đầu tư, phát triển giáo dục.

Theo Bộ GD&ĐT, Việt Nam hiện có dân số trên 100 triệu người, với quy mô người học tiềm năng trên 25 triệu người, cơ cấu dân số trẻ và tầng lớp trung lưu gia tăng nhanh. Nhu cầu đối với giáo dục chất lượng cao, đặc biệt là giáo dục đại học và sau đại học, ngày càng trở nên cấp thiết.

Việt Nam không chỉ là quốc gia có số lượng lớn du học sinh theo học tại các nước phát triển, mà còn từng bước trở thành điểm đến của sinh viên quốc tế nhờ chi phí học tập hợp lý và chất lượng đào tạo được quốc tế ghi nhận thông qua các bảng xếp hạng đại học toàn cầu uy tín như QS (Quacquarelli Symonds) và THE (Times Higher Education).