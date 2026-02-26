Ốc tép dạt trắng bờ biển, người dân bắt được cả tấn

TPO - Sau Tết Nguyên đán, dọc bờ biển qua hai xã Đồng Tiến và Yên Hòa (tỉnh Hà Tĩnh) xuất hiện dày đặc ốc tép bị sóng đánh dạt trắng vào bờ. Người dân hối hả ra bờ để cào, mỗi ngày thu về từ vài tạ đến hơn một tấn.