Ốc tép dạt trắng bờ biển, người dân bắt được cả tấn

TPO - Sau Tết Nguyên đán, dọc bờ biển qua hai xã Đồng Tiến và Yên Hòa (tỉnh Hà Tĩnh) xuất hiện dày đặc ốc tép bị sóng đánh dạt trắng vào bờ. Người dân hối hả ra bờ để cào, mỗi ngày thu về từ vài tạ đến hơn một tấn.
Theo ghi nhận, ốc tép nằm lẫn dưới lớp cát ướt. Người dân sử dụng cào tre dài khoảng 1,5-2 m, phía sau gắn túi lưới dài 6-7 m. Trong quá trình cào, họ đi thụt lùi để lưỡi cào xới lớp cát phía dưới, ốc tép theo đó trôi vào túi lưới. Khi đủ lượng, người dân dừng lại, đổ ốc vào bao rồi tiếp tục quay ra biển.
Tại bãi biển, thương lái bố trí xe tải chờ sẵn để thu mua. Ốc tép được cân và vận chuyển ngay trong buổi sáng. Theo người dân, giá thu mua tại bờ khoảng 3.000 đồng/kg, sản lượng có ngày lên đến hàng chục tấn.