Ốc tép dạt trắng bờ biển, người dân bắt được cả tấn

Hoài Nam

TPO - Sau Tết Nguyên đán, dọc bờ biển qua hai xã Đồng Tiến và Yên Hòa (tỉnh Hà Tĩnh) xuất hiện dày đặc ốc tép bị sóng đánh dạt trắng vào bờ. Người dân hối hả ra bờ để cào, mỗi ngày thu về từ vài tạ đến hơn một tấn.

Ốc tép dạt trắng bờ biển, người dân đổ xô ra cào lên hàng tấn. Clip: Hoài Nam.
3650701031623418800-5.jpg
Những ngày đầu năm mới, dọc bờ biển xã Đồng Tiến và xã Yên Hòa (Hà Tĩnh) trở nên nhộn nhịp khi số lượng ốc tép dạt vào trắng bờ. Tận dụng thời điểm "vàng" này, người dân hối hả chuẩn bị dụng cụ ra để cào ốc.
3650701031623418800-3.jpg
Để cào ốc, người dân mang theo cào tre, bao tải tập trung thành từng nhóm nhỏ lội ra khu vực cách bờ khoảng 5-20 m, nơi mực nước sâu chừng 20-50 cm để thu hoạch.
176474410279461969-3.jpg
3802657862548732930.jpg
Theo ghi nhận, ốc tép nằm lẫn dưới lớp cát ướt. Người dân sử dụng cào tre dài khoảng 1,5-2 m, phía sau gắn túi lưới dài 6-7 m. Trong quá trình cào, họ đi thụt lùi để lưỡi cào xới lớp cát phía dưới, ốc tép theo đó trôi vào túi lưới. Khi đủ lượng, người dân dừng lại, đổ ốc vào bao rồi tiếp tục quay ra biển.
176474410279461969.jpg
Người dân địa phương cho biết hiện tượng ốc tép xuất hiện dày đặc vào đầu xuân không phải là điều hiếm gặp, bởi những năm trước cũng từng xảy ra. Tuy nhiên, thông thường phải đến khoảng tháng 3 hoặc tháng 4 âm lịch ốc tép mới dạt vào bờ nhiều, còn năm nay hiện tượng này diễn ra sớm hơn so với mọi năm.
176474410279461969-4.jpg
“Những ngày này chúng tôi tranh thủ đi cào ốc để bán, kiếm thêm thu nhập sau dịp Tết. Tại đây, gia đình ít thì cào được khoảng 300-500 kg mỗi buổi, nhiều thì đạt từ một tấn đến hơn 1,5 tấn, tùy theo con nước”, ông Trần Văn Dân (trú thôn Đông Văn, xã Đồng Tiến) chia sẻ.
2239594078527831369-2.jpg
Người dân địa phương cho hay ốc nhiều đến mức “bắt bao nhiêu cũng có”, chỉ cần vài giờ đồng hồ là có thể thu được cả tấn. Tuy vậy, công việc này cũng khá vất vả, đòi hỏi sức khỏe tốt vì phải ngâm mình dưới nước trong thời gian dài.
3650701031623418800-2.jpg
Ốc tép sau khi được đánh bắt sẽ cho vào bao tải và cân bán ngay tại chỗ. Nhờ nguồn lợi dồi dào, nhiều người phấn khởi vì chỉ trong một buổi đã có thể kiếm được khoản thu nhập khá.
21cbe2348efd00a359ec.jpg
Thương lái thu mua cho biết, toàn bộ số ốc tép này chủ yếu được xay làm thức ăn phục vụ nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là tôm hùm.
158697684450560232-2.jpg
158697684450560232-3.jpg
Tại bãi biển, thương lái bố trí xe tải chờ sẵn để thu mua. Ốc tép được cân và vận chuyển ngay trong buổi sáng. Theo người dân, giá thu mua tại bờ khoảng 3.000 đồng/kg, sản lượng có ngày lên đến hàng chục tấn.
3650701031623418800.jpg
Không khí lao động khẩn trương, tấp nập kéo dài suốt buổi sáng, tạo nên khung cảnh mưu sinh sôi động trên vùng biển đầu xuân.
5d628da3e16a6f34367b.jpg
Theo lãnh đạo xã Đồng Tiến, dù công việc khá vất vả, người dân phải ngâm mình nhiều giờ trong nước biển lạnh, song việc ốc tép xuất hiện dày đặc đầu năm đã mang lại nguồn thu nhập đáng kể. Mỗi ngày có khoảng hàng chục người mang ngư cụ ra bờ để đánh bắt, thu hàng chục tấn, bán ngay tại chỗ.
Hoài Nam
