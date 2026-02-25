Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Ngư dân Lâm Đồng rộn ràng xuất hành, đón lộc biển đầu năm

Thái Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Những ngày đầu năm mới, không khí tại các làng chài ven biển tỉnh Lâm Đồng rộn ràng hơn thường lệ. Từ sáng sớm, ngư dân đã tất bật chuẩn bị đá lạnh, nhu yếu phẩm, kiểm tra máy móc, vá lưới… để sẵn sàng cho chuyến vươn khơi "lấy lộc biển".

Những ngày này tại khu neo đậu tàu thuyền cảng cá Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng), cờ Tổ quốc tung bay phấp phới trên những con tàu vừa hoàn tất nghi thức cúng biển. Mâm lễ đơn sơ nhưng trang trọng với hương hoa, trái cây, bánh mứt… gửi gắm ước vọng mưa thuận gió hòa, sóng yên biển lặng và khoang thuyền đầy ắp cá tôm.

img-8679.jpg
Cảng cá Phan Thiết rộn ràng.

Vừa hoàn thành nghi thức, ông Trần Văn Hòa (trú phường Phan Thiết), chủ tàu công suất hơn 400CV, chia sẻ: "Chuyến biển đầu năm có ý nghĩa lắm. Không chỉ mong trúng đậm, mà quan trọng là lấy may. Nếu chuyến đầu thuận lợi thì cả năm anh em bạn thuyền cũng vững tin hơn".

Theo ông Hòa, năm qua chi phí nhiên liệu, đá lạnh, nhân công đều tăng, trong khi sản lượng khai thác có thời điểm sụt giảm do thời tiết thất thường. Vì vậy, bước sang năm mới, điều ông và nhiều ngư dân mong nhất là giá hải sản ổn định, đầu ra thuận lợi để bù đắp chi phí.

d117bd60-f2a9-48bb-ad81-0469848a18c4.jpg
Ngư dân bốc vác các vật dụng cần thiết chuẩn bị ra khơi.

Tương tự, anh Nguyễn Minh Tuấn - một ngư dân trẻ, cho biết đã gắn bó với nghề biển hơn 10 năm. "Làm nghề này cực nhưng quen rồi. Mỗi lần tàu rẽ sóng ra khơi đầu năm, chúng tôi cảm giác rất đặc biệt. Chỉ cần chuyến đầu có cá tôm là anh em phấn chấn lắm", anh nói.

Không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, lễ xuất hành đầu năm còn là nét văn hóa truyền thống của cộng đồng ngư dân. Trước giờ xuất bến, thuyền trưởng phổ biến lại các quy định về an toàn hàng hải, nhắc nhở bạn thuyền tuân thủ quy định chống khai thác IUU, chuẩn bị đầy đủ thiết bị liên lạc, áo phao và đèn tín hiệu.

Ông Nguyễn Văn Duyệt - Phó Ban Điều hành Cảng cá Phan Thiết cho biết, cùng với việc động viên bà con ra khơi đầu năm, lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân chấp hành quy định pháp luật trên biển, khai thác đúng ngư trường và không vi phạm vùng biển nước ngoài.

img-8673.jpg
Tàu cá xuất phát vươn khơi "lấy lộc biển".

Theo ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng, toàn tỉnh hiện có trên 8.200 tàu cá, sản lượng thủy sản khai thác năm 2025 ước đạt 252.550 tấn, tăng 5% so với năm 2024; tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2020-2025 đạt 2,7%/năm.

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Lâm Đồng phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị gia tăng ngành thủy sản đạt 4,5-5%/năm, chiếm tỷ trọng 18-20% giá trị gia tăng khu vực nông lâm thủy sản. Đến năm 2030, sản lượng thủy sản khai thác đạt 262.000 tấn, sản lượng thủy sản nuôi trồng 85.000 tấn và sản xuất giống thủy sản 37 tỷ con.

Thái Lâm
#ngư dân #Lâm Đồng #xuất hành #lộc biển #đầu năm #rộn ràng

Xem thêm

Cùng chuyên mục