Ngư dân Lâm Đồng rộn ràng xuất hành, đón lộc biển đầu năm

TPO - Những ngày đầu năm mới, không khí tại các làng chài ven biển tỉnh Lâm Đồng rộn ràng hơn thường lệ. Từ sáng sớm, ngư dân đã tất bật chuẩn bị đá lạnh, nhu yếu phẩm, kiểm tra máy móc, vá lưới… để sẵn sàng cho chuyến vươn khơi "lấy lộc biển".

Những ngày này tại khu neo đậu tàu thuyền cảng cá Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng), cờ Tổ quốc tung bay phấp phới trên những con tàu vừa hoàn tất nghi thức cúng biển. Mâm lễ đơn sơ nhưng trang trọng với hương hoa, trái cây, bánh mứt… gửi gắm ước vọng mưa thuận gió hòa, sóng yên biển lặng và khoang thuyền đầy ắp cá tôm.

Cảng cá Phan Thiết rộn ràng.

Vừa hoàn thành nghi thức, ông Trần Văn Hòa (trú phường Phan Thiết), chủ tàu công suất hơn 400CV, chia sẻ: "Chuyến biển đầu năm có ý nghĩa lắm. Không chỉ mong trúng đậm, mà quan trọng là lấy may. Nếu chuyến đầu thuận lợi thì cả năm anh em bạn thuyền cũng vững tin hơn".

Theo ông Hòa, năm qua chi phí nhiên liệu, đá lạnh, nhân công đều tăng, trong khi sản lượng khai thác có thời điểm sụt giảm do thời tiết thất thường. Vì vậy, bước sang năm mới, điều ông và nhiều ngư dân mong nhất là giá hải sản ổn định, đầu ra thuận lợi để bù đắp chi phí.

Ngư dân bốc vác các vật dụng cần thiết chuẩn bị ra khơi.

Tương tự, anh Nguyễn Minh Tuấn - một ngư dân trẻ, cho biết đã gắn bó với nghề biển hơn 10 năm. "Làm nghề này cực nhưng quen rồi. Mỗi lần tàu rẽ sóng ra khơi đầu năm, chúng tôi cảm giác rất đặc biệt. Chỉ cần chuyến đầu có cá tôm là anh em phấn chấn lắm", anh nói.

Không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, lễ xuất hành đầu năm còn là nét văn hóa truyền thống của cộng đồng ngư dân. Trước giờ xuất bến, thuyền trưởng phổ biến lại các quy định về an toàn hàng hải, nhắc nhở bạn thuyền tuân thủ quy định chống khai thác IUU, chuẩn bị đầy đủ thiết bị liên lạc, áo phao và đèn tín hiệu.

Ông Nguyễn Văn Duyệt - Phó Ban Điều hành Cảng cá Phan Thiết cho biết, cùng với việc động viên bà con ra khơi đầu năm, lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân chấp hành quy định pháp luật trên biển, khai thác đúng ngư trường và không vi phạm vùng biển nước ngoài.

Tàu cá xuất phát vươn khơi "lấy lộc biển".

Theo ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng, toàn tỉnh hiện có trên 8.200 tàu cá, sản lượng thủy sản khai thác năm 2025 ước đạt 252.550 tấn, tăng 5% so với năm 2024; tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2020-2025 đạt 2,7%/năm.

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Lâm Đồng phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị gia tăng ngành thủy sản đạt 4,5-5%/năm, chiếm tỷ trọng 18-20% giá trị gia tăng khu vực nông lâm thủy sản. Đến năm 2030, sản lượng thủy sản khai thác đạt 262.000 tấn, sản lượng thủy sản nuôi trồng 85.000 tấn và sản xuất giống thủy sản 37 tỷ con.